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Verimi arttıracak mobil uygulama

Hürriyet Haber
18.10.2017 - 22:04 | Son Güncelleme:

DENİZBANK, yeni geliştirdiği “Deniz’den Toprağa” mobil uygulamasıyla çiftçilerin ürünlerini daha verimli yetiştirebilmeleri için ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgilere tek tıkla ulaşabilecekleri bir platform sunuyor.

Denizbank müşterisi olmayanların da kullanabildiği mobil uygulama ile çiftçiler tarlalarını yönetebilirken; ziraat mühendislerine 7 gün 24 saat diledikleri anda soru sorabilecek, hal borsa fiyatlarını karşılaştırmalı takip edebilecek, sektörel gelişmelerden haberdar olup traktör kiralama gibi verimliliklerini artıracak işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecekler. Denizbank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, “Bu uygulama çiftçimizin adeta gözü, kulağı olacak. Pek çok nitelikli bilgiye bir tık ile ulaşabilecekler; tarlalarını izleyebilecek, sektöre dair en güncel gelişmelerden anında haberdar olabilecekler” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri
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