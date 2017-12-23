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Vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5 indirim

AA
23.12.2017 - 10:55 | Son Güncelleme:

Maliye Bakanlığınca, 1 Ocak'tan itibaren vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5'lik vergi indirimi uygulanacak

Maliye Bakanlığınca, vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5'lik vergi indirimi 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya konulacak.

Maliye Bakanlığının vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlarla finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç kurumlar vergisi mükellefleri arasından vergisini düzenli ödeyenlerin yıllık beyannameleri üzerinden hesaplanan vergilerinin yüzde 5'i indirilecek.

Hesaplanan indirim tutarı 1 milyon liradan fazla olamayacak.

Düzenlemeden faydalanabilmek için, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmiş olması gerekecek.


Etiketler: vergi mükellefleri
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