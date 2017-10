Vergide ‘ben yaptım oldu’ olmaz

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Ak Parti’nin dünkü Meclis grubunda, vergi artışlarının elbet yapılacağına dikkat çekerek “Ama bir şartla; ortaya çıkan yükü doğru hesaplayarak millete bunu en başta izah etmemiz, insanların yapacakları fedakarlıkla elde edilen kaynakların nereye kullanacağına ikna etmemiz şartıyla tabii ki bunu yapabiliriz. Aksi takdirde ‘ben yaptım oldu’ anlayışına her konuda olduğu gibi ekonomi politikalarında da yer yoktur” dedi.

YAZARDAN ALINTI

Erdoğan, ünlü yazar George Orwell’in Hayvan Çiftliği kitabından alıntılar yaptığı konuşmasında şöyle dedi: “Orwell’ın Hayvan Çiftliği kitabında bazılarının daha eşit olduğu bir düzeni, mesele BM Güvenlik Konseyini 5 ülkeyle sınırlayan bir dünyayı eleştirir. Aynı eleştiriyi finans sektöründe sadece kendi hesabında büyümesini meşrulaştıran veya mültecileri insandan saymayan bir dünya için de yapmalıdır. Orwell’ın bir başka kitabında ise bir babanın işsiz kalması çocuklarının oyuna katılamaması, karısının itibar kaybetmesi, kendisinin de artık sokağa çıkamaması demektir diye duyurur. Bizim de ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyerek her fırsatta belirttiğimiz şekilde istatistik olarak ifade ettiğimiz her bir vatandaşın kendisi, eşi, çocuklarıyla birlikte bir insan olduğunu asla unutmamalıyız. Bu anlayışla Orta Vadeli Programda işsizlik sigortasından, yaşlılık aylıklarına, sosyal yardımlara kadar insanımızın hayatına dokunun her konuya özellikle önem verdik. İstihdamı artırmayan hiçbir ekonomik başarının bizim nezdimizde kıymeti yoktur.”

ARTIŞ İKNA EDEREK

İstihdam odaklı anlayışla ekonomik sıkıntılarla mücadele edildiğini belirten Erdoğan, uygulanan proaktif ekonomi yönetiminin bütçe açığını bir miktar artığının da farkında olduklarını vurguladı. Erdoğan, şöyle devam etti: “Yapmamız gereken, hem hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak hem milletimizi mutlu edecek hem de mali kontrolü elden kaçırmayacak bir ekonomi yönetimi anlayışına daha sıkı sarılmaktır. Bu çerçevede icap ettiğinde vergi artışı yapılmaz mı, elbette yapılır. Ama bir şartla; ortaya çıkan yükü doğru hesaplayarak millete bunu en başta izah etmemiz, insanların yapacakları fedakarlıkla elde edilen kaynakların nereye kullanacağına ikna etmemiz şartıyla tabii ki bunu yapabiliriz. Aksi takdirde ‘ben yaptım oldu’ anlayışına her konuda olduğu gibi ekonomi politikalarında da yer yoktur.”

FAİZ DÜŞMEZSE LANETLE KARŞILAŞIRIZ

FAİZLERDEKİ düşüşün istedikleri noktada olmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: “Eğer faizlerde düşüşü sağlayamazsak, bunu başaramazsak, bilesiniz ki birçok musibet bizi beklemektedir. Piyasa faizinin yüzde 20 olduğu bir ülkede yatırımcı, yatırım yapabilir mi, istihdam artabilir mi, artmaz. Ondan sonra lanetle de karşı karşıya kalırız. Birçok sefil ailelerle karşı karşıya kalırız. Biz faizci akıllarla, faiz lobilerinin yaklaşımlarıyla adım atamayız, eğer onlarla adım atarsak sadece onları ihya ederiz. Bakın enflasyonda hala düşüşü sağlayamıyoruz. Niye? Yüksek faiz sebebiyle. Bu benim iddiam. Yüksek faiz asla enflasyonu aşağı çekmeyecektir. Hep onun önündeki en önemli engeldir. Bunun bir defa kararını öyle veya böyle vermemiz lazım. Çünkü doğru orantılıdır. Faiz düşerse enflasyon düşer. Faiz yüksek olursa aynen o da yüksek olur. Ama şu andaki anlayış ne? Ters orantılıdır. Hayır, ters orantılı değil, işte bunu gördük. Göreve geldiğimizde faiz yüzde 63’tü, bunu aşağı çekmeye başladık ve enflasyon yüzde 30 civarındaydı, çektikçe enflasyon da düştü. Ne zamanki faizi 4,6’ya çektik. Enflasyonda tek haneli rakamda ciddi bir düşüş ortaya koydu. Ama bunu hala anlatamıyoruz.”

VARLIK FONU HENÜZ OLMADI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, geçen ay başkanı görevden alınan Varlık Fonu’nun içeride ve dışarıda ihtiyaç duyulan yatırımların katalizörü olacağını ümit ettiklerini dile getirerek “Ancak fonun henüz böyle bir kapasiteye kavuşmadığı da bir gerçektir. Bu sıkıntıyı da en kısa sürede aşarak Varlık Fonu’nu büyüme için ihtiyaç duyacağımız yatırımların en önemli destek unsuru haline getirileceğimize inanıyorum. Alltın tahvili ve altına dayalı kira sertifikaları uygulaması önemli. Yastığın altında veya kolunuzdaki altınlar size bir şey kazandırmaz. Vatandaşlarımızı yastık altındaki altınlarını bu şekilde değerlendirmeye davet ediyorum” dedi.