Vergi yüzsüzü ‘barış’çıymış

VERGİ borçluları listesinin ilk sırasında yer alan Mustafa Akyol’un 1.1 milyar liralık borcunun 2013 yılındaki varlık barışından kaynaklandığı öğrenildi. Akyol’un 2013 yılında varlık barışından yararlanmak için beyanda bulunduğu ancak ödemediği anlaşıldı. Akyol’un ödemesi gereken vergiye göre çıkarılan hesaba göre 2013 yılında 33 milyar lirayı yurtdışından getireceği sözünü verdiği anlaşılıyor.

2013’TE ÇIKARILMIŞTI

2013 yılında 130 milyar dolarlık paranın Türkiye’ye çekilmesi için varlık barışı çıkarılmıştı. 31 Temmuz 2013 tarihinde başvuru süresi sona erdikten sonra ikinci kez uzatılmıştı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımladığı 1 milyon liranın üzerindeki vergi borçluları listesinde bu yıl Mustafa Akyol ismi dikkat çekti. Ankara Başkent Vergisi Dairesi’ne kayıtlı gözüken Mustafa Akyol’un 1.1 milyar liralık vergi borcu olduğu ortaya çıktı. Akyol’un esas faaliyet konusu ise, “trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar” olarak gösterildi. Mustafa Akyol’un 2013 yılında varlık barışı kapsamında yurtdışından para getirmek için vergi dairesine başvurduğu belirtiliyor. 2013 yılında çıkarılan varlık barışında yurtdışındaki mal varlıklarını Türkiye’ye getirmek isteyenlerin yüzde 2 oranında vergi ödemesi gerekiyordu. Akyol’un vergiyi ödemediği ve borcun katlanarak 1.1 milyar liraya yaklaştığı kaydedildi. Verginin ödeme süresi 2013’te yılın son günlerine kalmıştı. 2014 yılında açıklanan vergi borçluları listesinde Akyol yer almadı. 2014 yılı vergi borçluları açıklanırken yine varlık barışı nedeniyle 5.2 milyar liralık varlığı yurtdışından getireceğini vaat eden Ali Türkan’ın da ismi listeden çıkarılmıştı. 2015 yılındaki listede de ne Akyol’un ne de Türkan’ın ismi yer aldı. Maliye’nin bu borçları tahsil edilemeyeceği düşüncesiyle listeye almadığı tahmin ediliyor. Ancak bu yıl yayımlanan listede hem Akyol hem de Türkan’ın isimleri borçlular listesine girdi.

İLK 100’ÜN BORCU 31.3 MİLYAR LİRA

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 1 milyon liranın üzerinde borcu olup da 30 Haziran 2017 tarihine kadar ödememiş mükelleflerin listesi yayımlandı. 50 kişilik sayfalar halinde yayımlanan liste 607 sayfadan oluştu. 30 bin 319 mükellefin ilan edildiği listede sadece ilk 100’de yer alanların borcu 31.3 milyar lirayı buluyor.

Varlık barışı ilk kez 2008 yılında çıkarıldı. Daha sonra 2011 ve 2013 yıllarında da getirilen varlık barışı son olarak da 2016 yılında çıkarıldı. Süre 6 ay uzatıldı ve süresi bu yılın haziran ayının sonunda doldu.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR