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Vergi reformu paketi Bakanlar Kurulu’nda

ANKARA
06.02.2018 - 00:29 | Son Güncelleme:

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın, vergi konularında önemli değişiklikler içeren reform paketini Bakanlar Kuruluna sunduğunu aktardı.

Bozdağ, paketle ilgili şunları söyledi: “Mükelleflerin ileriye dönük dönemler için sonraki dönemden devreden KDV’sinin iadesine imkan sağlanıyor. 2018 yılı öncesi dönemlere ait iade edilmeyen KDV’nin iadesinin önü açılıyor. 3 ay içinde iade edilmeyen KDV’ye faiz ödemesi getiriliyor. Okul, hastane, yurt, huzurevi ve ibadethane yaptıran hayırseverlerin inşaat süresince imalat, mal ve hizmet alım satımların tamamına KDV istisnası getiriliyor. İşletmelerin birbirlerine yapacakları borçlar üzerindeki KDV yükü düşürülüyor. İkinci el gayrimenkul ve taşıt ticaretindeki KDV matrahı daraltılıyor. Kat karşılığı inşaat yapan işletmelerin KDV matrahı da düşürülüyor. Ayrıca Maliye Bakanlığımıza 1000 gelir uzmanı, 1000’de denetim elemanı alınmı konusunda kanuna düzenleme koyulması hususunda yetki verildi.”

Etiketler: gazetehaberleri , vergi reformu , bakanlar kurulu
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