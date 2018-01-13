Vergi mükellefi sayısı 400 bin arttı

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Türkiye’de Aralık 2017 itibarıyla 1 milyon 877 bin 128 gelir, 2 milyon 699 bin 462 gelir stopaj, 1 milyon 884 bin 849 gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi), 759 bin 242 kurumlar, 774 bin 57 basit usulde vergilendirilen gelir ve 2 milyon 583 bin 610 katma değer vergisi (KDV) mükellefi bulunuyor. Söz konusu vergi türlerinde tespit edilen faal mükellef sayısı aralıkta, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla 400 bin 645 artarak (yüzde 3.94) 10 milyon 578 bin 348’e çıktı. Mükellef sayısı Aralık 2016’da 10 milyon 177 bin 703 olarak belirlenmişti. Mükellef sayısında en yüksek artış yüzde 5.23 ile kurumlar vergisinde görülürken, bunu yüzde 4.93 ile gayrimenkul sermaye iradı izledi. İller bazında bakıldığında en fazla mükellef sayısı 3 milyon 67 bin 50 ile İstanbul’da görüldü. Bu ili; 906 bin 776 mükellefle Ankara, 708 bin 139 mükellefle İzmir, 417 bin 87 mükellefle Bursa takip etti.