Vergi indirimlerinden yararlanmak için son günler

Buna göre bazı sektörlerde başlayan ve daha sonra süre uzatımına gidilen vergi indirimleri, 30 Eylül Cumartesi günü son bulacak.

Sektörlerde vergi indiriminin bitmesiyle mobilyadaki Katma Değer Vergisi (KDV) yeniden yüzde 8'den 18'e, beyaz eşyadaki özel tüketim vergisi (ÖTV) de sıfırdan yüzde 6,7'ye yükselecek. Öte yandan 150 metrekarenin üzerindeki konut teslimlerinde yüzde 8'e düşürülen KDV oranı da yüzde 18'e çıkacak.

Mart ayındaki Bakanlar Kurulu kararıyla tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında alınan tapu harcı, konut ve işyerleri için 30 Eylül'e kadar binde 15 olarak belirlenirken, bu oran ekim ayından itibaren eski haline dönecek.

Bakanlar Kurulu kararları ile piyasaları canlandırmaya yönelik tedbirler kapsamında bu yılın şubat ayında beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden alınan ÖTV 30 Nisan'a kadar sıfıra çekilmiş, mobilyada ise KDV oranı yüzde 8'e indirilmişti. Sektördeki olumlu sonuçlar ve bu tedbirlerin devam etmesine ilişkin taleplerin etkisiyle söz konusu vergi indirimlerinin süresi 30 Eylül'e uzatılmıştı.

Geçen yılın eylül ayında başlayıp 2017 mart sonunda biten konut teslimlerinde KDV indiriminde de şubat ayında süre uzatımına gidilmişti.

SEKTÖRLER VERGİ İNDİRİMİNİN DEVAMINI TALEP EDİYOR

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, yaptığı değerlendirmede, söz konusu indirimin sektör açısından önemine işaret ederek, "Sektör zaten bazı sıkıntılarla boğuşuyor. Demir fiyatları almış başını gidiyor. Tapu harçlarındaki indirim, rayiç bedellerinin gerçek değerde gösterilmesi anlamında da devlete katma değer sağlıyordu. Sektörün tıkanmaması, daha rahat hareket etmesi anlamında bu düzenlemelerin devam etmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı da sektörün mobilyada KDV indiriminden memnun olduğunu söyledi.

KDV indirimi ile satışlarda artış ve sektörde canlanma görüldüğüne işaret eden Taklacı, bu düzenlemenin en çok elinde stok bulunan ve fabrikasyon ürün üreten firmalara yaradığını kaydetti.

Taklacı, el işçiliği ağırlıklı çalışan esnaf ve sanatkarın büyük şirketlerle yarışma şansının bulunmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mobilyada el işçiliği ile fabrikasyon ürün üretimi ayrı kategoride sınıflandırılmalıdır. KDV indiriminin olumlu yansımalarına karşın zor şartlar altında çalışan, el işçiliği yapan esnafımız, ham madde, boya ve iskelet için yüzde 18 KDV öderken, yüzde 8 ile satış yaptı. Biz sektörün olumlu bulduğu KDV indirimi düzenlemesinin devam etmesini ancak el işçiliğinde KDV'nin sıfıra çekilmesini talep ediyoruz. Tarihi dokuyu mobilyaya işleyecek sanatkar bulmak zor. El işçiliğine ve sanatlarına daha çok destek verilmesini istiyoruz."

AĞBAL İNDİRİMLERİN DEVAM ETMEYECEĞİ MESAJINI VERDİ

Diğer taraftan Maliye Bakanı Naci Ağbal, daha önce yaptığı açıklamada, bazı sektörler için getirilen vergi indirimlerinin devam edip etmeyeceği konusunda, bunların geçici vergi indirimleri olduğunu, sektörlerde yapılan indirimlerin amacını karşıladığını ifade etmişti.

Ağbal, vergi indirimlerinin sektörlerde canlanma yarattığına dikkati çekerek, "Hatta talep öyle canlı ki firmalar bu defa kendileri fiyat artışlarına gittiler. O açıdan şu anda Türkiye ekonomisinin büyümede yakaladığı ivme, iç talepte gösterdiği performans bu indirimlerin devamını gerekli kılmıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.



