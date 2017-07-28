Vergi indirimi mutlu etmedi

Müteahhitler fiyat artışından ve ürün bulamamaktan yakındı ‘çözüm olmazda iş bırakacağız’ açıklaması dahi yaptı. Çelik üreticileri ise referandum öncesi ertelenen talebin bir andan gelmesiyle talep yığılması olduğunu, geçici bir sorunla karşılaştıklarını açıkladı. Müteahhit ‘demirler yurtdışına satılıyor’ derken, üretici ihracatı kıstıklarını, buna rağmen iç piyasadan talep gelmediğini belirtti. Demir sorununu değerlendiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise haziranda vergi indirimi sinyali vermişti. Beklenen vergi indirimi dün Resmi Gazete’de açıklandı. Buna göre, inşaat çeliği ithalatında daha önce yüzde 30 olan gümrük vergisi oranı, Güney Kore için yüzde 5.6, Malezya, AB üyesi ülkeler ve serbest ticaret anlaşması yapılan bazı ülkeler dışındakiler için ise yüzde 10 olarak uygulanacak. Ancak atılan adımdan müteahhit de memnun değil, üretici de.

KALICI ÇÖZÜM

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İnşaat Sektör Meclis Başkanı ve İnşaat Müteahhitler Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, dünyada demir fiyatlarının çok yüksek olduğunu, vergi indirimi dahi olsa ithalatın avantaj sağlamadığını söyledi. Demirin tonunun sene başında 1.400-1.500 lirayken, bugün 2 bin 200- 2 bin 300 lira olduğunu belirten Tellioğlu, “Bizim daha kalıcı çözüm bulmamız gerek. Ülkemizde demir ağırlıklı olarak hurdadan üretiliyor. Hurdada ham madde yurtdışından geldiği için fiyat tırmanıyor. Oysa demir cevheri üretimi devlet tarafından desteklenirse fiyatlar kontrol altına alınır. Bir de ithalatta hala yüzde 10 vergi var, ihracatta hiç yok. Ya ithalat sıfırlanmalı, ya da ihracat yapana vergi konularak şartlar eşitlenmeli” dedi.

KALİTEYE DİKKAT

ÇELİK İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci de üretimde dışa bağımlı olmanın etkisi ile fiyatların arttığını belirtti. İhracatta başta Orta Doğu olmak üzere birçok pazarda düşüşe geçtiklerini belirten Ekinci, “Yıllık 20 milyon ton üretim kapasitemiz var. Biz önce iç pazara veriyor sonra ihracata yöneliyoruz. Bugün piyasada yurtdışından alınacak demir ile iç piyasadaki demir arasında fiyat farkı yok. Müteahhitlerin yurtdışına yönelmez. Ama kalitesiz demir ve dampingli ürün riski var. Önümüzdeki dönemde yurtdışından kalitesiz ürünlerin ülkemize sokulması söz konusu olabilir. Bunlar tam anlamıyla test edilmeli. Şimdi maalesef bu ürünlere deprem simülasyon testi yapılmıyor. Deprem riski olan ülkemiz için bu büyük risk” dedi.