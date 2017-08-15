Vergi dopingi

Özel tüketim vergisi ve ithalden alınan KDV’deki artış bütçeyi olumlu etkiledi. Ocak-temmuz bütçe açığı ise temmuz ayı bütçe gerçekleşmesinin ardından 24.3 milyar lira oldu. Geçen yıl ocak-temmuz döneminde bütçe 1.3 milyar lira fazla vermişti. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçenin geçen yılın aynı ayına göre 796 milyon lira iyileşme sergilediğini belirterek, “Bu iyileşme 15 Temmuz darbe girişiminin etkisinin bertaraf edilmesi ile ekonomideki hızlı toparlanmanın bir göstergesi olarak vergi gelirlerinde kendisini göstermiştir” dedi.

VERGİ YÜZDE 27.6 ARTTI

Maliye Bakanlığı dün temmuz ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Temmuz ayında bütçe gelirleri 52.5 milyar lira, giderler ise 51.5 milyar lira oldu. Geçen yılın temmuzda ayında 42.5 milyar lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında yüzde 23.3 artarak 52.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 27.6 artarak 46 milyar lira oldu. Vergi gelirlerinde harçlar yüzde 41.4, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 39.4, gelir vergisi yüzde 31.2, özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 30.7, damga vergisi yüzde 26.2, banka ve sigorta muameleleri (BSMV) vergisi yüzde 14.5 arttı.

Temmuz ayında güvenlik ve savunma harcamaları 558.7 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen yıl temmuzda güvenlik ve savunma için 227.2 milyon liralık harcama yapılmıştı. Ocak-temmuz döneminde toplam güvenlik ve savunma harcamaları 1.8 milyar lira olurken, bu yıl 3.4 milyar liraya yükseldi. Örtülü ödenek harcaması ise temmuzda 90.2 milyon lira oldu.

KİRA HARCAMALARI ARTIYOR

Temmuz ayında kamunun hizmet binalarına ödediği kira gideri yüzde 51 artarken, ocak-temmuz dönemindeki artış yüzde 30 oldu. Geçen yıl temmuzda 58.3 milyon liralık harcama yapılırken, bu yıl temmuzdaki harcama 88 milyon liraya yükseldi. Yılın ilk 7 ayındaki harcama ise geçen yıl 356.1 milyon lirayken, bu yıl 463.7 milyon liraya yükseldi. Yani yüzde 30 arttı.

Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl yerinde ve zamanında uygulamaya konulan teşviklerin de etkisi ile vergi gelirlerinin normal patikasına döndüğünü vurgulayarak, “6736 ve 7020 sayılı yapılandırma kanunlarından kaynaklı tahsilatların da etkisi ile temmuz ayında vergi gelirleri yüzde 27.6 artmıştır” değerlendirmesinde bulundu. Ağbal, şunları kaydetti: “Ekonomik büyümeyi destekleyici kararların ve teşvik unsurlarının da etkisiyle bu dönemde bütçe 24,3 milyar lira açık vermiştir. Bunun 9 milyar lirası sosyal güvenlik primlerinin yılın son üç ayına ertelenmesinden kaynaklanmıştır. Önümüzdeki dönemde ise ekonomiyi destekleyici uygulamaların sona ermesiyle birlikte bütçe açığındaki artış trendi azalacaktır. Yılbaşından bu yana ekonomiye ilişkin gerek üretim gerek tüketim gerekse dış ticaret kanalından veriler son derece olumludur. Yılın geri kalanına ilişkin öncü veriler de 2017 yılında ekonomik büyümenin Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerimizin üzerinde gerçekleşeceğini işaret etmektedir. Ekonomik aktivitedeki canlanma vergi gelirlerini olumlu yönde etkilemektedir. Bununla beraber önümüzdeki dönemde harcama artışlarını kontrol altına alarak ve bütçe açığını makul seviyelerde tutarak mali disiplin konusunda gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceğiz.”