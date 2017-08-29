Vergi Dairesi, Nüfus ve Eczaneler bayramda açık mı? Vergi Dairesi bayramda çalışıyor mu?

Nüfus Müdürlüğü, Vergi Dairesi ve Eczaneler bayramda çalışıyor mu konusu sorgulanmaya devam ediyor. Yurt genelinde birçok vatandaşın, işlerinin akıbetini öğrenmek istemesi dolayısıyla araştırılan Nüfus Müdürlüğü, Vergi Dairesi ve Eczaneler bayramda açık mı sorusu, internet üzerinden sorgulanıyor. Peki, Nüfus Müdürlüğü, Vergi Dairesi ve Eczaneler bayramda çalışıyor mu? İşte, detaylı bilgiler

ECZANELER BAYRAMDA AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

VERGİ DAİRELERİ BAYRAMDA AÇIK MI?

28 Haziran 2017 Çarşamba, 29 Haziran 2017 Perşembe ve 30 Haziran 2017 Cuma günü saat 23:59' a kadar 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması kapsamında borçların tahsil edilmesi nedeniyle tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Nüfus Müdürlükleri bayram tatili dolayısıyla 5 Ağustos tarihine kadar hizmet vermeyecektir.