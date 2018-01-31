Vergi Dairesi çalışma saatleri 2018 - Vergi Dairesi kaçta kapanıyor/açılıyor?

Vergi daireleri, vergisel açıdan mükelleflere hizmet sunan temel idari birimdir. Mükelleflerin, hizmet alacağı vergi dairesi, ikametgah ve iş yeri adresleri üzerinden tespit edilir. Mükelleflerin bağlı olacakları vergi dairesini belirlemek ile Maliye Bakanlığı yetkilidir.

İdari olarak vergi daireleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşra teşkilatı olan vergi dairesi başkanlıklarına bağlıdır. Vergi dairesi başkanlığı olmayan illerde ise defterdarlığa bağlıdır. Vergi daireleri aynı zamanda Tahsil Dairesi'dir.



Günümüzde vergi dairelerinin birleştirilerek; her ilde tek bir vergi dairesi oluşturulması planlanmıştır. Bu yönde çalışmalar yürütülmektedir. Tek vergi dairesi uygulamasında pilot bölge olarak Eskişehir belirlenmiştir.

Vergi daireleri, hafta içi her gün 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet sunmaktadır. Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.



Gelir İdaresi Başkanlığı, Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No: 9/1 06450 Çankaya / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca +90 312 415 30 00 numaralı telefon veya +90 312 415 28 21-22 numaralı faks ile de ulaşabilirsiniz.