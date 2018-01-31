Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Vergi Dairesi çalışma saatleri 2018 - Vergi Dairesi kaçta kapanıyor/açılıyor?

    Vergi Dairesi çalışma saatleri 2018 - Vergi Dairesi kaçta kapanıyor/açılıyor?

    Hürriyet Haber
    31.01.2018 - 15:57 | Son Güncelleme:

    Vergi dairesi ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve vergi dairesinin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Vergi dairesi 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    Vergi daireleri, vergisel açıdan mükelleflere hizmet sunan temel idari birimdir. Mükelleflerin, hizmet alacağı vergi dairesi, ikametgah ve iş yeri adresleri üzerinden tespit edilir. Mükelleflerin bağlı olacakları vergi dairesini belirlemek ile Maliye Bakanlığı yetkilidir.

    Vergi Dairesi çalışma saatleri 2018 - Vergi Dairesi kaçta kapanıyor/açılıyor

    İdari olarak vergi daireleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşra teşkilatı olan vergi dairesi başkanlıklarına bağlıdır. Vergi dairesi başkanlığı olmayan illerde ise defterdarlığa bağlıdır. Vergi daireleri aynı zamanda Tahsil Dairesi'dir.

    Günümüzde vergi dairelerinin birleştirilerek; her ilde tek bir vergi dairesi oluşturulması planlanmıştır. Bu yönde çalışmalar yürütülmektedir. Tek vergi dairesi uygulamasında pilot bölge olarak Eskişehir belirlenmiştir.

    Vergi Dairesi çalışma saatleri 2018 - Vergi Dairesi kaçta kapanıyor/açılıyor

    Vergi daireleri, hafta içi her gün 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet sunmaktadır. Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

    Gelir İdaresi Başkanlığı, Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No: 9/1 06450 Çankaya / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca +90 312 415 30 00 numaralı telefon veya +90 312 415 28 21-22 numaralı faks ile de ulaşabilirsiniz.

    Etiketler: gelir idaresi başkanlığı , vergi dairesi , Vergi Dairesi Başkanlığı , çalışma saatleri , adres , iletişim , açılış , kapanış , Telefon , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri