Vergi daireleri akşam açık mı? Vergi daireleri saat kaça kadar açık?

Vergi dairesi saat kaça kadar açık konusu, Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından açıklığa kavuşturuldu. Milyonlarca kişinin vergi ve yapılandırma borçlarını ödeyeceği bu günde, vergi daireleri belirli bir saate kadar hizmet verecek. İşte, vergi daireleri saat kaça kadar açık sorusunun cevabı



VERGİ DAİRELERİ BU AKŞAM AÇIK MI?



Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi dairelerinin tahsil günlerindeki mesai süreciyle ilgili detayları şu şekilde açıklığa kavuşturdu;



Bilindiği gibi, 2016 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisinin ikinci, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların üçüncü, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların birinci ve 2017 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitinin ödeme süreleri 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü sona ermektedir.



Bu nedenle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya ve Bursa il merkezlerindeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi daireleri 29 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 17:00' ye kadar açık bulundurulacaktır.



Diğer taraftan, ihtiyaç duyulması halinde yeterli sayıda personel bulundurulmak suretiyle;



-Yukarıda sayılan illerin ilçelerindeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerinin 29 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 17:00' ye kadar açık bulundurulması konusunda Vergi Dairesi Başkanları,



-Diğer il merkezleri ve ilçelerdeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerinin 29 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 17:00' ye kadar açık bulundurulması konusunda ise Vergi Dairesi Başkanları/ İl Defterdarları, yetkili kılınmıştır.



Öte yandan, tüm vergi daireleri 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü de saat 23:59' a kadar açık bulundurulacaktır.



Kamuoyuna Duyurulur."