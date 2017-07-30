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    Verdiği sözü tutsun diye hala bekliyoruz

    AA
    30 Temmuz 2017 - 14:14Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 14:14

    Almanya’da ırkçı terör örgütü NSU tarafından 2001’de öldürülen Süleyman Taşköprü’nün kardeşi Osman Taşköprü, cinayetten sonra Alman polisi ve devleti tarafından suçlandıklarını söyledi.

    OSMAN Taşköprü, Hamburg’da manavlık yapan ağabeyi Süleyman Taşköprü’nün 27 Haziran 2001’de NSU üyelerince öldürülmesinden sonra yaşadıklarını ve Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde devam eden davadan beklentilerini anlattı. Aşırı sağcı terör örgütü NSU’nun cinayetlerinin unutulmaması için değişik anma faaliyetlerinin yapılmasının önemine işaret eden Taşköprü, “Bazı etkinlikler yapıldığı zaman akılda kalır. Etkinlikler yapılmadığı sürece kimse hatırlamaz” dedi.
    Osman Taşköprü, ağabeyinin cinayete kurban gitmesinin ardından geçirdikleri süreci ise şöyle dile getirdi:
    “O zamanlar farklı boyutlarda Alman devletinden, halkından, polisinden hep aynı şekilde suçlandık. Yabancı düşmanlığı olduğuna dair araştırmalar yapılmadı, söylenmedi, konuşulmadı. Hep bizim üzerimize geldiler bir şekilde.”

    Verdiği sözü tutsun diye hala bekliyoruzPOLİS BİR KERE BİLE GELMEDİ
    Yanlış suçlamalara rağmen polisin kendilerinden şimdiye kadar özür dilemediğini dile getiren Taşköprü, “Ne polis mektupla özür diledi ne de telefon açtı. Hamburg polisi bir kere bile gelmedi” diye konuştu.
    NSU’nun 2011’de ortaya çıkmasının ardından 2012’de Almanya Başbakanı Angela Merkel’in kendilerini Berlin’e davet ettiğini anımsatan Taşköprü, “Aynı masada oturduk. Bize ‘Olayı tamamen aydınlatmak istiyoruz’ dedi. O zamanlar bana verdiği bu söz tutulmadı. Halen de aynı şekilde sözünü yerine getirmedi” diye konuştu.

    DAVADA FAZLA BİR BEKLENTİM YOK
    Osman Taşköprü, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 4 yıldan bu yana devam eden ve sona yaklaşılan NSU davasından neler beklediğine ilişkin soruya da “NSU davasından fazla bir beklentim yok çünkü gerçekler aydınlatılmıyor. Hep saklanıyor, gizleniyor. Her konuda gizlendiği gibi hala gizleniyor. Benim fazla bir beklentim yok o mahkemeden.” yanıtını verdi.

    Etiketler: Osman Taşköprü , Süleyman Taşköprü , NSU
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