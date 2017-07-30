Verdiği sözü tutsun diye hala bekliyoruz

OSMAN Taşköprü, Hamburg’da manavlık yapan ağabeyi Süleyman Taşköprü’nün 27 Haziran 2001’de NSU üyelerince öldürülmesinden sonra yaşadıklarını ve Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde devam eden davadan beklentilerini anlattı. Aşırı sağcı terör örgütü NSU’nun cinayetlerinin unutulmaması için değişik anma faaliyetlerinin yapılmasının önemine işaret eden Taşköprü, “Bazı etkinlikler yapıldığı zaman akılda kalır. Etkinlikler yapılmadığı sürece kimse hatırlamaz” dedi.

Osman Taşköprü, ağabeyinin cinayete kurban gitmesinin ardından geçirdikleri süreci ise şöyle dile getirdi:

“O zamanlar farklı boyutlarda Alman devletinden, halkından, polisinden hep aynı şekilde suçlandık. Yabancı düşmanlığı olduğuna dair araştırmalar yapılmadı, söylenmedi, konuşulmadı. Hep bizim üzerimize geldiler bir şekilde.”

POLİS BİR KERE BİLE GELMEDİ

Yanlış suçlamalara rağmen polisin kendilerinden şimdiye kadar özür dilemediğini dile getiren Taşköprü, “Ne polis mektupla özür diledi ne de telefon açtı. Hamburg polisi bir kere bile gelmedi” diye konuştu.

NSU’nun 2011’de ortaya çıkmasının ardından 2012’de Almanya Başbakanı Angela Merkel’in kendilerini Berlin’e davet ettiğini anımsatan Taşköprü, “Aynı masada oturduk. Bize ‘Olayı tamamen aydınlatmak istiyoruz’ dedi. O zamanlar bana verdiği bu söz tutulmadı. Halen de aynı şekilde sözünü yerine getirmedi” diye konuştu.

DAVADA FAZLA BİR BEKLENTİM YOK

Osman Taşköprü, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 4 yıldan bu yana devam eden ve sona yaklaşılan NSU davasından neler beklediğine ilişkin soruya da “NSU davasından fazla bir beklentim yok çünkü gerçekler aydınlatılmıyor. Hep saklanıyor, gizleniyor. Her konuda gizlendiği gibi hala gizleniyor. Benim fazla bir beklentim yok o mahkemeden.” yanıtını verdi.