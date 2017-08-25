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    Verdiği cevaplar salonu karıştırdı!

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    25 Ağustos 2017 - 14:11Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 14:29

    FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, 15 Temmuz gecesi uçakların kalkış emrini veren ve hava trafiğini koordine eden Akıncı Üssü’nün eski harekat komutanı Kurmay Albay Ahmet Özçetin’in savunması tamamlandı. Çapraz sorgusunda soruların bir çoğuna, "Hatırlamıyorum, daha önce cevap verdim" şeklinde yanıtlayan sanığın, "Roma’yı da biz yaktık" cevabı tepki çekti.

    Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davada, dün savunması tamamlanan sanık Ahmet Özçetin’in çapraz sorgusuna geçildi.

    GÖRÜNTÜLER İZLETTİRİLDİ

    Sanık Ahmet Özçetin’e, darbe gecesi dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ın, 143. Filoya getirilişi sırasında güvenlik kamera görüntüleri izletildi. Ünal’ın arkasındaki kişinin kendisi olduğunu kabul eden Özçetin, arkalarından gelen, ellerinde uzun namlulu silah bulunan 3 kişinin de Ünal’ın korumaları olduğunu iddia etti. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanığa, "Hava Kuvvetleri Komutanın zorla getirilmediğini söylüyorsunuz ama arkasında silahlı kişiler var. Kendiniz tehdit altında olduğunuzu söylüyorsunuz ama sizin diğer görüntülerinizde sizi tehdit edecek silahlı kişiler yanınızda yok. Bu sizce tezat değil mi?" sorusunu yöneltti. Sanık soruya, "Komutanın korumaları nereye giderse gitsin yanında bulunur. Onlar korumaları. Benimle durumu ifademde anlatmıştım" diye cevapladı.

    ALAYCI CEVAPLARI SALONU KARIŞTIRDI

    Müşteki avukatları, sanığa davanın sanıklarından bazılarının hakkında verdikleri ifadeleri tek tek okudu. Sanık bu ifadelerle ilgili, "Bunu kendisine sorun" diye yanıtladı.

    Darbe davası sanıklarından eski albaylar Ali Eraslan, Bilal Akyüz, İsa sancaklı, Veysel Kavak gibi isimlerin askeri liseden arkadaşı olup olmadığı sorulan sanık Özçetin, "Gerçekleri açıklıyorum. Okul sıralarında bu isimlerle oturduk darbeyi planladık. 2016 yılında darbeyi yaptık. Gerçek bu" dedi.

    Avukatın, "Askeri lisedeki arkadaşlarınızın hepsinin darbe davalarında sanık olması sizce tesadüf mü sorusuna" sanığın verdiği, "Roma’yı da biz yaktık. Geçmişe gidip Roma’yı yakıp geldik" cevabı bir anda salonu karıştırdı. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Böyle bir cevap usulü yok. Cevabınız varsa verirsiniz. İstemiyorsanız cevap vermeme hakkınız var" diyerek sanığı uyardı.

    Ancak salonda bulunan şehit yakınları ve gaziler sanığın mahkemeyle dalga geçtiğini iddia ederek, "Katil, şerefsiz, alçak" şeklinde sanığa yönelik sözler sarf etti. Salonda bir anda tansiyon yükseldi. Mahkeme Başkanı Giray, duruşma kurallarını hatırlatarak tansiyonu düşürdü. Ancak soruları yanıtlamaya devam eden sanığa yönelik salondan yoğun bir şekilde, ’Yuh’ sesleri yükselmesi üzerine Mahkeme Başkanı Giray, duruşmaya öğle arası verdi.

    Aranın ardından sanığın çapraz sorgusuna devam edilecek.

     

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    Etiketler: FETÖ , darbe , 15 temmuz
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