Ver elini reyting...

Bebek faktörü

Başrollerdeki Ali İl, Sevda Erginci ve usta oyuncu Köksal Engür’ün de belirttiği gibi setin starı tartışmasız Gülsün Sare Fil, yani dizideki adıyla ‘Su bebek’. Başka bebek oyuncular için de böyle mi bilmem ama bu setteki herkes Sare’nin etrafında dört dönüyor; elması, havucu hep hazır, yüzünü mü buruşturdu, en yakındaki cep telefonundan hemen ‘Arı Vız Vız’ şarkısı çalınıyor. Oyun parkı var, dolup taşıyor oyuncakla. Anneannesi hep sette, babası da ara sıra geliyormuş. Kameraya baktırmak için Ali İl’in, Köksal Engür’ün yaptıklarını izlemek en az diziyi izlemek kadar eğlenceli. Bu anların çekimlerini son jeneriğe ekleseler ne tatlı olur.

Ters köşe yapan oyuncular

Mafya babalığından bekâr babalığa geçen Ali İl, Kaan’ı oynamaktan, ‘Poyraz Karayel’deki Sadrettin’i oynamaktan daha çok zevk aldığını söylüyor. Sadrettin’i hemen sattı diye geçirirken aklımızdan, Kaan, karakterinin Sadrettin’e göre çok daha hareketli olduğundan söz ediyor, anlıyoruz kendisini. Zaten daha sonra da Sadrettin’e ‘kötü adam’ dedirtmiyor. Sevda Erginci de ‘Karagül’ ve ‘Hayat Bazen Tatlıdır’daki karakterlerinden farklı birini, güçlü, ne istediğini bilen, kimsenin yardımına ihtiyacı olmayan Ayperi’yi canlandırıyor. İlk kez şive yapıyormuş ekranda.

Şive koçu

Setin ilginç karakterlerinden biri, kovboy şapkasıyla dolaşan, ekibin yemek yediği lokantada ızgaranın başına geçme fırsatını hiç kaçırmayan şive koçu Kartal Polat. Kullandıkları şiveyi ‘Güneydoğu bazlı bir Antep şivesi’ olarak tanımlıyor. Çekimlerden önce oyunculara bir köşede şive çalıştırıyor.

Kadın eli

Bir dizinin yapımcısı, genel koordinatörü, uygulayıcı yapımcısı, iki yönetmeninden biri kadın olunca, haliyle kadın bakış açısı egemen oluyor her şeyde. Yapımcı Ayça Aral Sarangil “Kışın en sıcak dizisi biz olacağız herhalde, eski aile filmlerinin tadını yakaladık” diyor. Genel koordinatör Ece Zeynep Güzeldoğu da “Hayatta karşımıza çıkabilecek her şey dizide de var ama yansıtılan her davranışın arkasında durulmuyor elbette” diye ekliyor. Her hatalı hareket tatlı tatlı cezasını da buluyor. Mesela Kaan kucağında bebekle motosiklete mi biniyor, hoop hemen trafik polisi cezasını kesiyor.

Bundan sonra neler olacak?

Sete gidince hikâyenin geleceğine ilişkin bazı tüyolar da alınıyor ister istemez. Ayperi, Ayten’in dükkânında yemek yapmaya başlayacak. Sevda Erginci yemek yapmaya bayıldığı için bu durumdan pek memnun. Sonra herkes kimin kim olduğunu anlayacak bir yerde. Hemen değil ama... Peki ortalık güllük gülistanlık olacak mı derseniz, hayır tabii ki. Sular tam durulurken yeniden bulanacak çünkü bebeğin annesi çıkacak ortaya.