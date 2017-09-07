Ver Elini Aşk'ın Ayperi'si Sevda Erginci kimdir? Kaç yaşındadır?

4 yaşında iken anne ve babası boşanmış olan Sevda Erginci 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 15 yaşında iken tiyatro ve oyunculuk ile ilgilenmeye başlamış ilk tiyatro deneyimini Semaver Kumpanya çocuk tiyatrosunda Paki ve Çiçekleri isimli oyun ile gerçekleştirmiştir. Sevda Erginci 2012 senesinde Koyu Kırmızı isimli dizide Ayşe, veda dizisinde Lamia ve Karagül dizisinde Ayşe karakterlerini canlandırmıştır.

DİZİDEKİ ROLÜ

Ayperi Erdem

Antep'in bir köyünde yaşayan bir ailenin, iki kızından küçüğü. 22 yaşında. Babası onları terk etmiş. Annesi de kısa bir süre sonra ölmüş. Dedesi, ninesi ve ablasıyla yaşarken, çok sevdiği ablasının evden kaçmasıyla yıkılmış. O despot bir iyilik perisi. Aşırıya kaçan yardım etme arzusu var. Aşırı derecede gelenekçi ve çok becerikli. Herkese yetecek kadar da sevgi dolu bir kalbe sahip ama sinir olduğunun da canına okur.