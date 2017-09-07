Ver Elini Aşk dizisi oyuncuları kimdir? Ver Eline Aşk bu akşam Kanal D'de başlıyor

Kanal D’nin yeni komedi dizisi Ver Elini Aşk’ın hem konusu hem de kadrosu merak konusu oldu. Aşkın çocuksu ve masum hallerini eğlenceli bir şekilde aktaracak olan Ver Elini Aşk’ta Ali İl, çapkın ve sorumsuz bir metropol insanı olan Kaan’ı; son dönemlerin başarılı isimlerinden Sevda Erginci ise blasını bulmak için köyden İstanbul’a gelen, dediğim dedik Antepli bir köylü kızı olan Ayperi’yi canlandıracak. Peki Ver Elini Aşk oyuncuları arasında başka hangi isimler var? İşte oyuncular ve karakter analizi
OYUNCULAR
Dizinin başrollerinde Ali İl, Sevda Erginci, Köksal Engür ve Asuman Dabak'ın olduğu dizi Kanal D ekranlarında olacak. Bu isimlere Hakan Pişkin, Ceren Koç, Büşra Çam, Nihal Menzil, Metin Keçeci, Toygun Ateş, Mesut Yılmaz, Gamze Demirbilek, Duygu Karaca, Gökay Müftüoğlu, Burcu Günay, Nazan Ayas ve Gülsün Sare Fil gibi birçok usta ve genç oyuncu eşlik edecek.
KİM KİMDİR?
Ali İl (Kaan Tuğlu)
Gaziantepli bir ağanın torunu. 30 yaşında. Zeki, serseri, şeytan tüyü sahibi, son derece çapkın ve sorumsuz bir metropol insanı. 9 aydır hayatının anlamı kapısının önünde bulduğu minik kızı Su. Hayattaki en büyük direnci, dedesinin otoritesine karşı gelmesi. Ne Gaziantep'e dönmek istiyor, ne de dedesinin bulduğu köylü kızıyla evlenmek.
Sevda Erginci (Ayperi Erdem)
Antep'in bir köyünde yaşayan bir ailenin, iki kızından küçüğü. 22 yaşında. Babası onları terk etmiş. Annesi de kısa bir süre sonra ölmüş. Dedesi, ninesi ve ablasıyla yaşarken, çok sevdiği ablasının evden kaçmasıyla yıkılmış. O despot bir iyilik perisi. Aşırıya kaçan yardım etme arzusu var. Aşırı derecede gelenekçi ve çok becerikli. Herkese yetecek kadar da sevgi dolu bir kalbe sahip ama sinir olduğunun da canına okur.
Köksal Engür (Mehmet Emin Adanalı)
Kaan’ın dedesi. Gaziantep'in en zenginlerinden. Ağa ama şehirde bir konakta yaşıyor, torunlarını Amerika'da okutsa da köklerinden ve geleneklerinden hiç kopmuyor. Çok otoriter biri, son derece katı, despot ve gelenekçi. Aslında sevgi dolu bir kalbi var ama onun koyduğu kuralları kimse yıkamaz. Onun aile çatısı altında yaşayan herkes, onun kuralları ile yaşamak zorunda.
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