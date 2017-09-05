Ver Elini Aşk dizisinin yayınlanacağı tarih belli oldu.. İşte ilk fragman

Yapımı Salacak Yapım’a ait Ver Elini Aşk’ın başrollerini Sevda Erginci, Ali İl ve Köksal Engür paylaşıyor. Bora Onur’un yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosu Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleminden. Asuman Dabak, Hakan Pişkin, Ceren Koç, Büşra Çam, Nihal Menzil, Metin Keçeci, Toygun Ateş, Mesut Yılmaz, Gamze Demirbilek, Duygu Karaca, Gökay Müftüoğlu, Burcu Günay, Nazan Ayas ve Gülsün Sare Fil gibi birçok usta ve genç oyuncuyu kadrosunda bulunduran Ver Elini Aşk, ekranların en sevilen aile komedilerinden olmaya aday.

Yayınlanan ilk fragmanı ile oldukça beğeni toplayan ve sosyal medyada adından söz ettiren Ver Elini Aşk’ın genel hikayesi ise şöyle;

Amerika’da doktora yaparken yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden doğan kızıyla İstanbul’da yaşayan son derece çapkın ve sorumsuz bir metropol insanı olan Kaan ile ablasını bulmak için köyden İstanbul’a gelen, dediğim dedik Antepli bir köylü kızı olan Ayperi’nin yolları kesişir. Kaan’ın dünyalar tatlısı bebeği Su’ya dadılık yapmaya başlayan Ayperi ile Kaan her konuda zıtlaşsalar da bilmedikleri bir şey vardır. Onların kaderleri bundan yıllar önce Kıbrıs Savaşı sırasında birlikte yazılmıştır.

Başrollerinde Ali İl, Sevda Erginci ve Köksal Engür’ün yer aldığı yapımcılığını Salacak Yapım’ın, yönetmenliğini Bora Onur’un üstlendiği Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in senaryosunu yazdığı içi aşk dolu yeni aile komedisi “Ver Elini Aşk” yakında Kanal D ekranında seyircisi ile buluşacak.

Sevimliliğiyle tüm ilgiyi üzerine toplayan “Su Bebek”i başrol oyuncuları Ali İl ve Sevda Erginci bir an olsun yalnız bırakmıyor. Set arasında mamasını yediren, oyun oynatan oyuncular son olarak bebeğe banyo yaptırdı.

Yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden doğan kızıyla İstanbul’da yaşayan son derece çapkın ve sorumsuz bir metropol insanı olan Kaan ile ablasını bulmak için köyden İstanbul’a gelen, dediğim dedik Antepli bir köylü kızı olan Ayperi’nin yollarının kesişerek “Su Bebek”e dadılık yapmaya başlamasını konu alan “Ver Elini Aşk” Perşembe Akşamı saat 20.00'de Kanal D’de