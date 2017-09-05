Ver Elini Aşk dizisinin yayınlanacağı tarih belli oldu.. İşte ilk fragman

Yapımı Salacak Yapım’a ait Ver Elini Aşk’ın başrollerini Sevda Erginci, Ali İl ve Köksal Engür paylaşıyor. Bora Onur’un yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosu Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleminden. Asuman Dabak, Hakan Pişkin, Ceren Koç, Büşra Çam, Nihal Menzil, Metin Keçeci, Toygun Ateş, Mesut Yılmaz, Gamze Demirbilek, Duygu Karaca, Gökay Müftüoğlu, Burcu Günay, Nazan Ayas ve Gülsün Sare Fil gibi birçok usta ve genç oyuncuyu kadrosunda bulunduran Ver Elini Aşk, ekranların en sevilen aile komedilerinden olmaya aday.
Yayınlanan ilk fragmanı ile oldukça beğeni toplayan ve sosyal medyada adından söz ettiren Ver Elini Aşk’ın genel hikayesi ise şöyle;
Amerika’da doktora yaparken yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden doğan kızıyla İstanbul’da yaşayan son derece çapkın ve sorumsuz bir metropol insanı olan Kaan ile ablasını bulmak için köyden İstanbul’a gelen, dediğim dedik Antepli bir köylü kızı olan Ayperi’nin yolları kesişir. Kaan’ın dünyalar tatlısı bebeği Su’ya dadılık yapmaya başlayan Ayperi ile Kaan her konuda zıtlaşsalar da bilmedikleri bir şey vardır. Onların kaderleri bundan yıllar önce Kıbrıs Savaşı sırasında birlikte yazılmıştır.
Başrollerinde Ali İl, Sevda Erginci ve Köksal Engür’ün yer aldığı yapımcılığını Salacak Yapım’ın, yönetmenliğini Bora Onur’un üstlendiği Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in senaryosunu yazdığı içi aşk dolu yeni aile komedisi “Ver Elini Aşk” yakında Kanal D ekranında seyircisi ile buluşacak.
Sevimliliğiyle tüm ilgiyi üzerine toplayan “Su Bebek”i başrol oyuncuları Ali İl ve Sevda Erginci bir an olsun yalnız bırakmıyor. Set arasında mamasını yediren, oyun oynatan oyuncular son olarak bebeğe banyo yaptırdı.
Yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden doğan kızıyla İstanbul’da yaşayan son derece çapkın ve sorumsuz bir metropol insanı olan Kaan ile ablasını bulmak için köyden İstanbul’a gelen, dediğim dedik Antepli bir köylü kızı olan Ayperi’nin yollarının kesişerek “Su Bebek”e dadılık yapmaya başlamasını konu alan “Ver Elini Aşk” Perşembe Akşamı saat 20.00'de Kanal D’de
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün