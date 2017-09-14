Ver Elini Aşk dizisi oyuncuları ve karakterleri

Asuman Dabak, Hakan Pişkin, Ceren Koç, Büşra Çam, Nihal Menzil, Metin Keçeci, Toygun Ateş, Mesut Yılmaz, Gamze Demirbilek, Duygu Karaca, Gökay Müftüoğlu, Burcu Günay, Nazan Ayas ve Gülsün Sare Fil gibi birçok usta ve genç oyuncuyu kadrosunda bulunduran Ver Elini Aşk, Amerika’da doktora yaparken yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden doğan kızıyla İstanbul’da yaşayan son derece çapkın ve sorumsuz bir metropol insanı olan Kaan ile ablasını bulmak için köyden İstanbul’a gelen, dediğim dedik Antepli bir köylü kızı olan Ayperi’nin yollarının kesişme öyküsünü anlatıyor. İşte eğlenceli sahneleriyle diziseverleri renkli anlara tanık eden Ver Elini Aşk oyuncularına ilişkin detaylar!







VER ELİNİ AŞK OYUNCULARI



ALİ İL

Ali İl 16 Kasım 1981 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Böyle Bitmesin de Atilla karakteriyle oyunculuk hayatına başlayan Ali İl; 2015 yılında Sadrettin Umman rolüyle Poyraz Karayel'in dikkat çeken isimlerinden oldu. Poyraz Karayel, Böyle Bitmesin, Seni Bana Yazmışlar, Küçük Kadınlar, Seher vakti, Aşk bir yalan, Ihlamurlar Altında, Türkü filmi, Kırık Kanatlar ve Sırlar Dünyası adlı dizilerdir. Ali İl; ayrıca Adını Sen Koy, Başka Semtin Çocukları adlı sinema filmlerinde de rol aldı.

(Kaan Tuğlu)



Gaziantepli bir ağanın torunu. 30 yaşında. Zeki, serseri, şeytan tüyü sahibi, son derece çapkın ve sorumsuz bir metropol insanı. 9 aydır hayatının anlamı kapısının önünde bulduğu minik kızı Su. Hayattaki en büyük direnci, dedesinin otoritesine karşı gelmesi. Ne Gaziantep'e dönmek istiyor, ne de dedesinin bulduğu köylü kızıyla evlenmek.







SEVDA ERGİNCİ

Sevda Erginci, 3 Ekim 1993 tarihinde İstanbul’da doğdu. 15 yaşında itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenen Sevda Erginci'nin tiyatro ile ilk buluşması Semaver Kumpanya'da çocuk tiyatrosunda "Paki ve Sevgi Çiçekleri" oyunu ile oldu. 1,5 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Sevda Erginci, 2012 yılında "Koyu Kırmızı" adlı dizide Özgü Namal ve Ozan Güven ile birlikte başrolde oynayarak Ayşe karakterini canlandırmıştır. 2012'de Mehmet Aslantuğ ve Fahriye Evcen'in başrollerini paylaştığı Osmanlı Devlet'inin son zamanlarını anlatan "Veda " adlı dizide Lamia karakterini canlandırdı. 2013 - 2014 yılları arasında yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı "Karagül" dizisinde Ayşe karakterini canlandırırken Ece Uslu, Saruhan Hünel, Şerif Sezer, Mesut Akusta, Özlem Conker, Mert Yazıcıoğlu, Bülent Polat ile birlikte rol aldı.

Haziran 2015 ayında Muğla'nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başladıkları, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı ve Yağmur Ünal'ın yapımcılığını üstlendiği "Uzaklarda Arama" adlı filmin yönetmenliğini Türkan Şoray yapacak. Yağmur Ünal, ayrıca bir hayat kadınını canlandıracağı bu filmde ilk defa oyunculuk da yapacak. Filmin oyuncuları ise Sevda Erginci, Doğa Konakoğlu, Eşref Kolçak, Tanem Sivar, Fırat Tanış, Kaan Urgancıoğlu, Suna Selen, Elif Atakan, Ekin Türkmen, Pınar Göktaş, Sercan Badur, Mehtap Bayri gibi oyuncular olmuştur.

(Ayperi Erdem)



Antep'in bir köyünde yaşayan bir ailenin, iki kızından küçüğü. 22 yaşında. Babası onları terk etmiş. Annesi de kısa bir süre sonra ölmüş. Dedesi, ninesi ve ablasıyla yaşarken, çok sevdiği ablasının evden kaçmasıyla yıkılmış. O despot bir iyilik perisi. Aşırıya kaçan yardım etme arzusu var. Aşırı derecede gelenekçi ve çok becerikli. Herkese yetecek kadar da sevgi dolu bir kalbe sahip ama sinir olduğunun da canına okur.







İSMAİL KÖKSAL ENGÜR

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı İsmail Köksal Engür 1947 yılında doğdu .Köksal Engür, eğitimini tamamlamadan önce sanat yaşamına başlayan oyunculardandır. 1956 yılında TRT Ankara Radyosu, Çocuk Saati programında kısa radyo tiyatrolarıyla başlayan deneyimleri, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 1969 yılında mezun olana kadar sürdü. TRT'de programlara katılmanın yanında, seslendirme çalışmalarının da temelini atan sanatçı, Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Küçük Sahne gibi özel tiyatrolarda ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi yapımlarında çeşitli roller aldı. Radyo deneyimlerini seslendirmedeki ustalığını geliştirmekte kullanan Engür, tiyatroyla sınırlı kalmayıp, sinema ve dizi filmlerinde de oynadı. Sanatçı, Süngerbob Kareşort çizgidizisinde Squitward'ü seslendirmektedir. Korkuyorum Anne filmiyle ödül alan oyuncu, Susam Sokağı'ndaki Büdükarakterini ve çizgi filminde Red Kit'i de seslendirdi. Leyla ile Mecnun'da "Ak Sakallı Dede" ve "Karabasan" rollerinde oynadı. Ben de Özledim'de kendisini canlandırdı.

(Mehmet Emin Adanalı)

Kaan’ın dedesi. Gaziantep'in en zenginlerinden. Ağa ama şehirde bir konakta yaşıyor, torunlarını Amerika'da okutsa da köklerinden ve geleneklerinden hiç kopmuyor. Çok otoriter biri, son derece katı, despot ve gelenekçi. Aslında sevgi dolu bir kalbi var ama onun koyduğu kuralları kimse yıkamaz. Onun aile çatısı altında yaşayan herkes, onun kuralları ile yaşamak zorunda.