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Ver Elini Aşk 9. bölüm fragmanında Kaan ve Ayperi köyden ayrılıyor

Ver Elini Aşk yayınlanan 9. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Ver Elini Aşk yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Emin Ağa ve Asım Onbaşı’yı oyuna getiren Kaan ve Ayperi, bir daha onlarla görüşmemek üzere yemin edip köyden ayrılırlar. İşte, Ver Elini Aşk yeni bölüm fragmanı.

Hürriyet Haber
01.11.2017 - 17:50 | Son Güncelleme :

Ver Elini Aşk 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Kaan, Ayperi'yi kıskandırma oyunları oynuyor. İşte, Ver Elini Aşk yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Yaşadıkları şoku atlatamayan Emin Ağa ve Asım Onbaşı ise, ikilinin kalbini yeniden kazanmak için kolları sıvar. Emin Ağa bu sefer yaş tahtaya basmamaya kararlıdır ve Lalin’den destek alır. Bu sırada Kaan ve Ayperi de aileden kimseyle görüşmek istemedikleri için Oğuz’un evinde kalır.

Artık boşandıkları için Ayperi’nin gözünde yeniden "Kaan Bey" olan Kaan, köylü kızının gerçek duygularını ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ayperi’yi kıskandırmak için elinden geleni yapan Kaan, türlü numaralara başvurur. Bu da eğlenceli anlara yol açar. Ancak Kaan’ın yüzleşeceği büyük sürpriz ve yakın zamanda ikilinin karşısına çıkacak beklenmedik misafir her şeyi yeniden tepetaklak edecektir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Gerçekte Kaan’ın istemediği kız Sultan olduğunu öğrenmesi, Ayperi’yi yıkmıştır. Ancak Kaan, Ayperi’nin peşini bırakmamaya kararlıdır ve ne olursa olsun Ayperi’yi eve geri götürmek için uğraşır. İkili arasındaki aşk kıvılcımı giderek artarken Lalin ve Oğuz da "30 Yaşından Önce Yapılması Gereken 100 Şey" listesindeki maddeleri yapmaya başlarlar.

Bu sırada Ayperi ve Kaan’a oyun oynayan Emin Ağa ve Asım Ağa’yı ise, daha büyük bir oyunun içine sürüklenecektir. Havadaki aşk kokusu artarken, kız isteme merasiminde ise işler yeniden iyice kızışacaktır.

Etiketler: ver elini aşk 9. bölüm fragmanı , dizifragman
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