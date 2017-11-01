Ver Elini Aşk 9. bölüm fragmanında Kaan ve Ayperi köyden ayrılıyor

Ver Elini Aşk 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Kaan, Ayperi'yi kıskandırma oyunları oynuyor. İşte, Ver Elini Aşk yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Yaşadıkları şoku atlatamayan Emin Ağa ve Asım Onbaşı ise, ikilinin kalbini yeniden kazanmak için kolları sıvar. Emin Ağa bu sefer yaş tahtaya basmamaya kararlıdır ve Lalin’den destek alır. Bu sırada Kaan ve Ayperi de aileden kimseyle görüşmek istemedikleri için Oğuz’un evinde kalır.
Artık boşandıkları için Ayperi’nin gözünde yeniden "Kaan Bey" olan Kaan, köylü kızının gerçek duygularını ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ayperi’yi kıskandırmak için elinden geleni yapan Kaan, türlü numaralara başvurur. Bu da eğlenceli anlara yol açar. Ancak Kaan’ın yüzleşeceği büyük sürpriz ve yakın zamanda ikilinin karşısına çıkacak beklenmedik misafir her şeyi yeniden tepetaklak edecektir.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Gerçekte Kaan’ın istemediği kız Sultan olduğunu öğrenmesi, Ayperi’yi yıkmıştır. Ancak Kaan, Ayperi’nin peşini bırakmamaya kararlıdır ve ne olursa olsun Ayperi’yi eve geri götürmek için uğraşır. İkili arasındaki aşk kıvılcımı giderek artarken Lalin ve Oğuz da "30 Yaşından Önce Yapılması Gereken 100 Şey" listesindeki maddeleri yapmaya başlarlar.
Bu sırada Ayperi ve Kaan’a oyun oynayan Emin Ağa ve Asım Ağa’yı ise, daha büyük bir oyunun içine sürüklenecektir. Havadaki aşk kokusu artarken, kız isteme merasiminde ise işler yeniden iyice kızışacaktır.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün