Ver Elini Aşk 8. bölüm fragmanında Ayperi köye dönüyor

Ver Elini Aşk 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Emin Ağa, Asım Dededen Ayperi'yi Kaan'a istiyor! İşte, Ver Elini Aşk yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Gerçekte Kaan’ın istemediği kız Sultan olduğunu öğrenmesi, Ayperi’yi yıkmıştır. Ancak Kaan, Ayperi’nin peşini bırakmamaya kararlıdır ve ne olursa olsun Ayperi’yi eve geri götürmek için uğraşır. İkili arasındaki aşk kıvılcımı giderek artarken Lalin ve Oğuz da "30 Yaşından Önce Yapılması Gereken 100 Şey" listesindeki maddeleri yapmaya başlarlar.

Bu sırada Ayperi ve Kaan’a oyun oynayan Emin Ağa ve Asım Ağa’yı ise, daha büyük bir oyunun içine sürüklenecektir. Havadaki aşk kokusu artarken, kız isteme merasiminde ise işler yeniden iyice kızışacaktır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ayperi’nin bu iyiliği karşısında etkilenen Kaan, kendini farklı duygular içinde bulur. Adını koyamadığı bu duygunun aşk olup olmadığını bilemeyen Kaan’ın kafası iyice karışır. Lalin’in “30 Yaşından Önce Yapılacaklar” listesinin son maddesi Oğuz’u derinden sarsar. Lalin’i köşeye sıkıştırarak son maddenin neden 30 yaşı görmek olduğunu sorgulayan Oğuz, duyacağı cevap karşısında hayatının şokunu yaşayacaktır.

Bu sırada Emin Ağa ve Ayten, Ayperi ve Kaan’ı yakın markaja alır. İkili arasındaki en ufak bir yakınlık, Emin Ağa’nın gönlündeki düğünü yapması için bir işaret olacaktır. Ancak, beklenmedik anda yaşanan sürpriz bir gelişme, herkesin planlarını alt üst edecektir.