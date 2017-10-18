Ver Elini Aşk 7. bölüm fragmanında Tarık gönlünü Ayperi'ye kaptırıyor

Ver Elini Aşk 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Kaan, gönlünü Ayperi'ye kaptırıyor! Ayperi, Kaan'ın duygularına nasıl cevap verecek? İşte, Ver Elini Aşk yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ayperi’nin bu iyiliği karşısında etkilenen Kaan, kendini farklı duygular içinde bulur. Adını koyamadığı bu duygunun aşk olup olmadığını bilemeyen Kaan’ın kafası iyice karışır. Lalin’in “30 Yaşından Önce Yapılacaklar” listesinin son maddesi Oğuz’u derinden sarsar. Lalin’i köşeye sıkıştırarak son maddenin neden 30 yaşı görmek olduğunu sorgulayan Oğuz, duyacağı cevap karşısında hayatının şokunu yaşayacaktır.

Bu sırada Emin Ağa ve Ayten, Ayperi ve Kaan’ı yakın markaja alır. İkili arasındaki en ufak bir yakınlık, Emin Ağa’nın gönlündeki düğünü yapması için bir işaret olacaktır. Ancak, beklenmedik anda yaşanan sürpriz bir gelişme, herkesin planlarını alt üst edecektir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Sue’nun ilk defa “baba” demesiyle dünyalar Kaan’ın olur. Hayatının en mutlu anını yaşayan baba-kızın mutluluğu, Kaan’ın bulutların üzerinden inip gerçeğe dönmesiyle yarım kalır. Çünkü, ortada Kaan’a kurulmuş büyük bir tuzak vardır ve Kaan, şirketin hesabından kendi hesabına 500 bin dolar geçirmediğini kanıtlamak zorundadır. Zamanla yarışan Kaan’ın yardımına Lalin, Mesut ve Oğuz yetişir. Dörtlü bu işi çözmeye çalışırken, Ayperi’nin ise daha büyük derdi vardır. Kaan’la imam nikahıyla evlenen Ayperi, Kaan’ın onu boşamasını ister. Ayperi’nin bu isteği, başı belada olan Kaan’ı çıldırtır ve iş inada biner. Ayperi Sue bebeğe diş buğdayı yapmak için kolları sıvar…Bu sırada Emin Ağa’nın kapısına dayanan beklenmedik misafirler herkes için büyük bir sürpriz olur.