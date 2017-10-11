Ver Elini Aşk 6. bölüm fragmanında Kaan boşanmamak için çabalıyor

Kanal D ekranlarının sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Ver Elini Aşk yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerini ekran başına kilitleyecek. Sevilen dizi Ver Elini Aşk yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Sue’nun ilk defa “baba” demesiyle dünyalar Kaan’ın olur. İşte, Ver Elini Aşk yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Sue’nun ilk defa “baba” demesiyle dünyalar Kaan’ın olur. Hayatının en mutlu anını yaşayan baba-kızın mutluluğu, Kaan’ın bulutların üzerinden inip gerçeğe dönmesiyle yarım kalır. Çünkü, ortada Kaan’a kurulmuş büyük bir tuzak vardır ve Kaan, şirketin hesabından kendi hesabına 500 bin dolar geçirmediğini kanıtlamak zorundadır. Zamanla yarışan Kaan’ın yardımına Lalin, Mesut ve Oğuz yetişir. Dörtlü bu işi çözmeye çalışırken, Ayperi’nin ise daha büyük derdi vardır. Kaan’la imam nikahıyla evlenen Ayperi, Kaan’ın onu boşamasını ister. Ayperi’nin bu isteği, başı belada olan Kaan’ı çıldırtır ve iş inada biner. Ayperi Sue bebeğe diş buğdayı yapmak için kolları sıvar…Bu sırada Emin Ağa’nın kapısına dayanan beklenmedik misafirler herkes için büyük bir sürpriz olur.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Durum karşısında şok geçiren Ayperi ve Kaan bu durumdan kurtulmaya çalışsalar da işleri hiç de kolay olmayacaktır. Mesut’tan gelen yardımla bu zorlu durumdan yırttıklarını düşünen Ayperi ve Kaan’ı büyük bir sürpriz beklemektedir.

Nazmiye, Selo, Mine ve Fedai’nin de Ayperi ile Kaan’ın evine gelmesi cümbüşü iyice arttırır. Mesut’un oyununun başarılı olamadığından habersiz olan Ayperi ve Kaan gayet mutluyken, tehlikeli bir gerçeğin açığa çıkmasıyla Kaan, kendisini güç bir durumun içinde bulur.