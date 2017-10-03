Ver Elini Aşk 5. bölüm fragmanında Emin Ağa oyuna devam ediyor

Kanal D ekranlarının eğlence dolu dizisi Ver Elini Aşk yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Ver Elini Aşk yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Yeni bölümde Kaan ve Ayperi, gerçek imam tarafından nikah oluyorlar mı? İşte, Ver Elini Aşk yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Durum karşısında şok geçiren Ayperi ve Kaan bu durumdan kurtulmaya çalışsalar da işleri hiç de kolay olmayacaktır. Mesut’tan gelen yardımla bu zorlu durumdan yırttıklarını düşünen Ayperi ve Kaan’ı büyük bir sürpriz beklemektedir.

Nazmiye, Selo, Mine ve Fedai’nin de Ayperi ile Kaan’ın evine gelmesi cümbüşü iyice arttırır. Mesut’un oyununun başarılı olamadığından habersiz olan Ayperi ve Kaan gayet mutluyken, tehlikeli bir gerçeğin açığa çıkmasıyla Kaan, kendisini güç bir durumun içinde bulur.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ayperi, ablasına kavuşmanın ve bir an önce onunla konuşmanın hayalini kurarken; Emin Ağa ve Ayten Teyze, Kiraz’ı susturmanın kendilerince bir yolunu bulur. Lalin samanlıkta kilitli kalan Oğuz’u dışarı çıkarmak için uğraşır. Lalin ile Oğuz’un ayrılık vakti gelse de gelişen olaylar onların birbirinden kopmalarına engel olur.

Diğer tarafta Fedai ve Mine’nin başı büyük beladadır. Ablasına kavuştuğuna göre bir an önce köye dönme planı yapan Ayperi’yi kalmaya ikna etmek hiç de kolay olmayacaktır.