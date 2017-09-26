Ver Elini Aşk 4. bölüm fragmanında Kiraz’ın gelişi şoke ediyor

Kanal D ekranlarının soluksuz olarak takip edilen dizisi Ver Elini Aşk yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Ver Elini Aşk yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç anlar yer alacak. İşte, Ver Elini Aşk yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Ayperi, ablasına kavuşmanın ve bir an önce onunla konuşmanın hayalini kurarken; Emin Ağa ve Ayten Teyze, Kiraz’ı susturmanın kendilerince bir yolunu bulur. Lalin samanlıkta kilitli kalan Oğuz’u dışarı çıkarmak için uğraşır. Lalin ile Oğuz’un ayrılık vakti gelse de gelişen olaylar onların birbirinden kopmalarına engel olur.

Diğer tarafta Fedai ve Mine’nin başı büyük beladadır. Ablasına kavuştuğuna göre bir an önce köye dönme planı yapan Ayperi’yi kalmaya ikna etmek hiç de kolay olmayacaktır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kaan'la, Ayperi arasında geçen kavga Kaan’ın, Ayperi’yi işten kovması ile sonuçlanmış ve ikisi de ayrı ayrı yollara savrulmuştur. Her ne kadar Ayperi’ye çok kızgın olsa da Kaan’ın vicdanı onun sokakta kalmasına razı gelmez.

Diğer tarafta gerçeklerin farkına varan Emin Ağa, Kaan ve Ayperi ile ilgili bir plan kurar ve hemen uygulamaya koyulur. Emin Ağa’nın tuzağına düşen Kaan, Ayperi’yi ikna etme yolları arar. Diğer yandan Ayperi’den ablası Kiraz ile ilgili gerçekleri öğrenen Mesut, yaşadığı tesadüf ile Ayperi’ye unutamayacağı bir sürpriz yaşatır.