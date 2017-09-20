Ver Elini Aşk 3. bölüm 2. fragmanında Ayperi’yi bekleyen sürpriz

Ver Elini Aşk yeni bölüm fragmanlarındaki detaylar merak uyandırdı. Kanal D ekranlarının kısa sürede büyük bir ilgi gören yapımı Ver Elini Aşk’ın 3. bölümünde kahramanlarımızı büyük sürprizler bekliyor. Emin Ağa ve Kaan yüzleşmesi, Emin Ağa'nın kalp krizi oyunu ile sonuca ulaşır. İnatçı Kaan'ı ağına düşüren Emin Ağa böylece isteğine kavuşmuştur Ayperi de saflığını kurbanı olarak başka bir oyunun daha içine çekilmiş olur. Öte yandan Lalin ve Oğuz da enteresan kavuşmalarından birini daha yaşıyorlar. Bu sefer mekan içi saman dolu ahır. Üstleri başları saman olmuş bir şekilde yakalanır. Mesut ise, sonunda Kiraz'a ulaşır. Kiraz bu yapışkan kişilikten kurtulabilmek için her şeyi yapar. Ver Elini Aşk, eğlence dolu yeni bölümüyle 21 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

VER ELİNİ AŞK YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Kaan'la, Ayperi arasında geçen kavga Kaan’ın, Ayperi’yi işten kovması ile sonuçlanmış ve ikisi de ayrı ayrı yollara savrulmuştur. Her ne kadar Ayperi’ye çok kızgın olsa da Kaan’ın vicdanı onun sokakta kalmasına razı gelmez. Diğer tarafta gerçeklerin farkına varan Emin Ağa, Kaan ve Ayperi ile ilgili bir plan kurar ve hemen uygulamaya koyulur. Emin Ağa’nın tuzağına düşen Kaan, Ayperi’yi ikna etme yolları arar. Diğer yandan Ayperi’den ablası Kiraz ile ilgili gerçekleri öğrenen Mesut, yaşadığı tesadüf ile Ayperi’ye unutamayacağı bir sürpriz yaşatır.