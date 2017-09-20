Ver Elini Aşk 3. bölüm 2. fragmanında Ayperi’yi bekleyen sürpriz

Ver Elini Aşk yeni bölüm fragmanlarındaki detaylar merak uyandırdı. Kanal D ekranlarının kısa sürede büyük bir ilgi gören yapımı Ver Elini Aşk’ın 3. bölümünde kahramanlarımızı büyük sürprizler bekliyor. Emin Ağa ve Kaan yüzleşmesi, Emin Ağa'nın kalp krizi oyunu ile sonuca ulaşır. İnatçı Kaan'ı ağına düşüren Emin Ağa böylece isteğine kavuşmuştur Ayperi de saflığını kurbanı olarak başka bir oyunun daha içine çekilmiş olur. Öte yandan Lalin ve Oğuz da enteresan kavuşmalarından birini daha yaşıyorlar. Bu sefer mekan içi saman dolu ahır. Üstleri başları saman olmuş bir şekilde yakalanır. Mesut ise, sonunda Kiraz'a ulaşır. Kiraz bu yapışkan kişilikten kurtulabilmek için her şeyi yapar. Ver Elini Aşk, eğlence dolu yeni bölümüyle 21 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
VER ELİNİ AŞK YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Kaan'la, Ayperi arasında geçen kavga Kaan’ın, Ayperi’yi işten kovması ile sonuçlanmış ve ikisi de ayrı ayrı yollara savrulmuştur. Her ne kadar Ayperi’ye çok kızgın olsa da Kaan’ın vicdanı onun sokakta kalmasına razı gelmez. Diğer tarafta gerçeklerin farkına varan Emin Ağa, Kaan ve Ayperi ile ilgili bir plan kurar ve hemen uygulamaya koyulur. Emin Ağa’nın tuzağına düşen Kaan, Ayperi’yi ikna etme yolları arar. Diğer yandan Ayperi’den ablası Kiraz ile ilgili gerçekleri öğrenen Mesut, yaşadığı tesadüf ile Ayperi’ye unutamayacağı bir sürpriz yaşatır.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün