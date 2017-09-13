Ver Elini Aşk 2. bölüm fragmanında Kaan'ın başı dertte

Kanal D ekranlarının soluksuz takip edilen dizisi Ver Elini Aşk yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Ver Elini Aşk yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlard olacak. Dizinin yeni bölümünde ayaküstü onlarca yalan söylemeye alışık olan Kaan’ın patronu olan Fulya’ya söylediği yalan ise, döner dolaşır ve başına dert olur. İşte, Ver Elini Aşk yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Kaan’ın bir bebeği olduğunu öğrenen ve soluğu torununun evinde alan Emin Ağa’ya karşı Kaan boş durmaz ve hayatlarını etkileyecek olan Ayperi ile evliyiz yalanını söyler. Su bebek karşısında yelkenleri suya indiren Emin Ağa’nın, Kaan ve Ayperi’ye karşı şüpheleri vardır.

Ayaküstü onlarca yalan söylemeye alışık olan Kaan’ın patronu olan Fulya’ya söylediği yalan ise, döner dolaşır başına öyle büyük bir iş açar ki, Kaan ile dedesi restleşir. Bu restleşme Ayperi, Kaan ve Emin Ağa’yı farklı yollara sürükler.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kaan, Amerika’da doktora yaparken yaşadığı tek gecelik ilişkiden doğan 9 aylık kızıyla birlikte İstanbul’a döner. Bebekten haberi olmayan ve torununun hala Amerika’da olduğunu sanan dedesi Emin Ağa, onu baş göz etmek için Antep’e çağırır. Fakat, Kaan hiç oralı olmaz. Diğer yandan dedesinin Kaan’ı evlendirmek istediği köylü kızı Ayperi de ablasının peşinden İstanbul’a gelmiştir. Kader, Kaan ve Ayperi’yi İstanbul’da bir araya getirir.

Bebeğine bakan bakıcı kaçınca Kaan, Ayperi isimli bu köylü kızını dadı olarak işe alır. Despot bir iyilik perisi olan Ayperi, hem bebeği sahiplenir, hem de haylaz Kaan’ı adam etmeye girişir. Tüm bunlar olurken Kaan ve Ayperi’nin haberi olmasa da dedeleri onların kaderini yıllar önce birlikte yazmıştır.