Akıllı telefon tasarlayan teknoloji fuarına gidiyor

Vestel’in genç fikirlere ve yeteneklere verdiği değerin bir göstergesi olarak üniversite öğrencileri arasında düzenlediği ‘Venus’e İz Bırak Proje Yarışması’ başlıyor. Ödüllü yarışma Türkiye’nin yerli akıllı telefon markası Venus’ü tasarlayan ve üreten ekibin bir parçası olmak isteyen gençleri hedefliyor. Kazanan ekipler Las Vegas, Hong Kong ve Barselona’daki dünyanın en büyük teknoloji fuarlarına Vestel’in davetlisi olarak katılacak ve hayallerini gerçekleştirecekler.

Türkiye'nin ilk akıllı cep telefonu Venus'ü daha ileriye götürmek üzere üniversite öğrencileri arasında geçen yıl ‘Venus’ünü Tasarla’ adıyla düzenlenen ödüllü yarışma, Venus’e İz Bırak adıyla bu yıl da devam ediyor. Venus’e iz bırakmak isteyen öğrenciler, 1 Nisan 2018 tarihine kadar hazırladıkları projeleri ile bireysel ya da takım halinde başvuru yapabilecekler.

Teknolojiye ilgi duyan ve trendleri yakından takip eden gençleri hedefleyen yarışmada, ilk üçe giren proje sahipleri dünyanın en büyük teknoloji fuarlarını yerinde deneyimleme şansı yakalayacak. Birinci olan ekip Ocak 2019’da Las Vegas CES Global Tüketici Elektroniği Fuarı’na, ikinci olan ekip Nisan 2019’da Hong Kong Mobil Ürünler Fuarı’na, üçüncü olan ekip ise Şubat 2019’da Barselona Mobil Dünya Kongresi’ne Vestel’in davetlisi olarak katılma şansını elde edecek. Birinci olan ekibe ayrıca Vestel’de proje bazlı çalışma imkanı da sunulacak.

Yarışmaya üniversite ve bölüm ayrımı olmaksızın tüm lisans ve yüksek lisans öğrencileri, bireysel ya da maksimum üç kişilik takımlar halinde katılabilecek.

Katılımcıların www.venuseizbirak.com adresinden yapacakları başvurular; alanında uzman jüri tarafından, yapılabilirlik/uygulanabilirlik, tüketici faydası, özgünlük/yaratıcılık, projede ilerleme kriterlerine göre değerlendirecek. 6 Nisan’da gerçekleşecek ilk elemede en iyi 20; 1 Haziran’da yapılacak 2. elemede ise finale kalacak 10 proje belirlenecek. Ödül kazanan ilk üç proje ise 29 Haziran 2018 tarihinde düzenlenecek final töreninde ilan edilecek.

Geçen yıl ilki düzenlenen yarışmaya 197 proje katılmıştı. Vestel ekibinin; uygulanabilirlik, tüketici faydası, özgünlük, yaratıcılık gibi kriterlere göre yaptığı değerlendirme sonucu kullanıcının istediği kişinin güvende olup, olmadığını kontrol eden mobil uygulama projesi birinci, Venus arayüz tasarımı projesi ikinci, ‘GPS izleyici aksesuar’ projesi ise üçüncü seçilmişti.