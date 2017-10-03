Venezuella dolar yerine yuan dedi

300 milyar varil ile dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervine sahip ülkesi Venezuella’da hükümet aldığı yeni bir kararla bundan böyle ülkedeki petrol ve yakıtın dolar yerine Çin’in parası yuan ile fiyatlanacağını açıkladı.

Venezuella Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kararın Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ülkeyi “doların tiranlığından” kurtarma planı kapsamında alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu karar 7 Eylül’de başkanlık tarafından alınan kararın bir sonucudur. Böylelikle Venezüella doların tiranlığından özgür bir şekilde yeni stratejilerini hayata geçirebilecek."

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuella’da yönetimde bulunan Sosyalist Parti’nin demokrasiye zarar verdiğini gerekçe göstererek bu ülkeye karşı bazı yaptırımları hayata geçirmişti.

Çin petrol ithalatını dolar yerine "altına çevirilebilir yuan" ile yapacak

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin de ABD yaptırımlarından etkilenmemek için petrol alırken dolar yerine "altına çevrilebilir yuan" kontratları kullanacağını açıklamıştı.

Nikkei Asian Review China'nın Eylül ayında yayınlanan haberine göre, Çin'in altına çevrilebilir yuan kontratları, Şanghay ve Hong Kong borsalarında yabancıyatırım fonlarıyla, borsa ve petrol şirketlerine de açılacak.

Çin'in öncelikle Rusya ve İran'dan yapacağı yuan bazlı petrol alımları, aynı zamanda bu ülkelerin, ABD'nin çeşitli alanlarda uyguladığı yaptırımları aşmalarına da yarayacak.

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