Venezuela’da ‘sandığa gidin’ baskısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkeyi ekonomik ve siyasi krizden çıkaracak tek yolun anayasanın yeniden yazılması olduğunu savunuyor. Devlet memurlarına 545 üyelik kurucu meclis üyelerinin seçimi için sandığa gitmeleri konusunda yoğun baskı yapıldığı öne sürülüyor. Madura, kurucu meclisin, tüm diğer devlet kurumlarını lağvedecek güce sahip olacağını ve Venezuela’daki ‘silahlı isyanı’ bastıracağını iddia ediyor. Muhalifler ise Maduro’nun diktatörlüğünü destekleyecek bir kukla yapı oluşturmaya çalıştığını savunuyor. 31 Mart’ta Maduro kontrolündeki Yüksek Mahkeme, muhalif kontrolündeki Ulusal Meclis’in yetkilerini üzerine aldığını açıklamış, sonrasında patlak veren sokak eylemlerinde ise 100’den fazla kişi ölmüştü.