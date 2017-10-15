Venezuela’da eyalet seçimleri

Seçimlerde iktidardaki Sosyalist Parti’nin öncülüğünü yaptığı Büyük Vatansever Kutup (GPP) ile muhalefet partileri koalisyonu Demokratik Birlik İçin Yuvarlak Masa İttifakı (MUD) adayları yarıştı. Seçim öncesi kamuoyu yoklamaları, eyaletlerin çoğunda muhalefet partilerinin adaylarının başarılı olacağı yönündeydi. Seçimlerde böyle bir sonucun ortaya çıkması halinde, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki iktidar partisi 2000 yılından bu yana ilk kez eyalet yönetimlerindeki hakimiyetini yitirmiş olacak.