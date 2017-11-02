Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Venezuela'da bir ilk: 100 bin bolivarlık banknot

    Venezuela'da bir ilk: 100 bin bolivarlık banknot

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 15:17 | Son Güncelleme:

    Venezuela tarihindeki en fazla sıfırlı banknotu bu hafta piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Banknotun karaborsadaki değeri ise 2,5 Amerikan Doları'ndan az.

    Venezuelada bir ilk: 100 bin bolivarlık banknot

    Ekonomik kriz ve hiperenflasyon ile boğuşan Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülkenin en büyük para birimi olacak ve bu hafta tedavüle girecek olan 100 bin bolivarlık banknotu tanıttı. Banknotun karaborsadaki değerinin ise 2,5 Amerikan dolarından az olduğu belirtiliyor.

    Ülkede aylar süren iktidar mücadelesi ve muhalefetin ağırlıkta olduğu parlamentonun yetkilerine el konulmasının ardından devalüasyon sürüyor. Döviz kurunun olumsuz etkilediği halk umutsuzca çözüm yolları arıyor. Pek çok kişi ise çareyi ülkeyi terk etmekte görüyor.
    Ekonomi uzmanları Madruo'nun attığı adımların ülkede yaşanan durumu rahatlatmaktan ziyade, enflasyonu daha da tırmandıracağı uyarısını yapıyor.

    2017 yılı başında 500, 5 bin ve 20 binlik banknotlar piyasaya sürülmüş, ancak bu banknotlar devalüasyonun hızına yetişememişti.
    Açlık ve hastalıklar tırmanıyor

    Büyük bir gıda ve ilaç sıkıntısının yaşandığı ülkede hastaneler gerekli tıbbi malzemelerin sadece yüzde beşine sahip. Ülkede açlık ve hastalıklar ise giderek tırmanıyor.

    Maduro devlet televizyonundan yaptığı açıklamada asgari ücrete de yüzde 30 zam yapılacağını duyurdu. Bu zamla asgari ücret 177 bin 507 Venezuela Bolivari'na ulaşacak.

    Muhalefet liderlerinden Henrique Capriles, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Dünyanın en yüksek enflasyonuna karşılık yapılan maaş duyurusu Venezuela işçileriyle alay etmektir" ifadesini kullandı.

    Öte yandan Maduro, aralık ayında yapılacak yerel seçimleri boykot edeceğini duyuran partileri de cezalandırmakla tehdit etti. Maduro devlet organlarına bu partileri gelecekte yapılacak seçimlerden men etmeye çağırdı. Venezuela'nın önce gelen iki muhalefet partisi aralık ayında yapılacak yerel seçimleri boykot edeceğini duyurmuştu.

    Venezuelada bir ilk: 100 bin bolivarlık banknot

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri