Venezuela seçimleri: Maduro zafer ilan etti, protestolarda en az 10 kişi öldü

Başkent Caracas'ta destekçilerine seslenen Nicolas Maduro, Maduro, seçimlere katılım oranını överek "Devrimin 18 yıllık tarihinde gördüğü en yüksek oy" diye konuştu. Maduro, "Artık bir Kurucu Meclisimiz var" diye konuştu.

Venezuela Seçim Komisyonu, seçimlere katılımın yüzde 41.5 olduğunu açıkladı.

Seçim Komisyonu Başkanı Tibisay Lucena, "8 milyondan fazla seçmenin" sandığa gittiği Pazar günkü oylamayı bir başarı olarak tanımladı.

Muhaliflerin oluşturduğu koalisyon ise, seçmenlerin yüzde 88'inin oy vermediğini ve sonuçları tanımadıklarını açıkladı.

MUHALEFET: HİLELİ SEÇİMİ TANIMIYORUZ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin içinde bulunduğu siyasi krizin çözümünün yeni anayasa olduğunu savunuyor. Yeni anayasayı yazacak Kurucu Meclis'in üyelerinin belirlenmesi için Pazar günü seçim düzenlendi.

Muhalefet liderlerinden Henrique Capriles, Pazar günü protestolarda yaşanan ölümleri "katliam" olarak nitelendirdi ve bu "hileli süreci" tanımayacaklarını söyledi.

Muhalefet Pazartesi günü de protestoların sürdürülmesi çağrısı yaptı. Çarşamba günü de, Kurucu Meclis'in ilk kez toplanacağı başkent Caracas'ta büyük bir protesto yapılması bekleniyor.

ABD: OTORİTER REJİMİN MİMARLARI

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı "otoriter rejimin mimarlarına" karşı hızla eyleme geçeceklerini duyurdu. ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Nikki Haley de Twitter'dan yaptığı açıklamada "sahte seçim" olarak nitelendirdiği oylamanın "diktatörlüğe doğru bir adım" olduğunu dile getirdi.

MUHALEFET: EN AZ 12 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Muhalefet Pazar günü yapılan seçimleri boykot etti ve ülke genelinde protesto gösterileri düzenledi. Protestolarda, göstericiler yollarda barikatlar kurdu ve zaman zaman güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşandı.

Venezuela hükümeti seçim günü yaşanan şiddet olaylarında en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Muhalefet ise can kaybının en az 12 olduğunu söyledi.

Hayatını kaybedenler arasında muhalif bir gençlik lideri, hükümet yanlısı bir aday ve bir de asker yer alıyor. Pazar günü Nisan ayında bu yana süregelen protesto gösterilerinde en kanlı günlerden biri olurken, son dört ay içerisinde toplamda yaklaşık 120 kişi hayatını kaybetti.

Seçim dolayısıyla başkent Caracas'ta yolların büyük bir bölümü trafiğe kapatılırken, oy kullanmayanların ise dışarı çıkmamayı tercih ettiği bildiriliyor.

Hükümet, oy kullanma süresini bir saat uzattı. Muhalefet ise kamu görevlilerinin zorla sandık başına götürüldüğünü ve buna rağmen katılım oranının açıklananın çok altında olduğunu öne sürüyor.

MADURO: ARTIK TOPYEKUN SAVAŞIN İÇİNDEYİZ

Maduro, sabah saatlerinde oyunu kullanırken yaptığı açıklamada, "Savaşta yeni bir dönem başlıyor. Bu Kurucu Meclis'le artık topyekun savaşın içindeyiz" demişti.

Muhalefet ise Maduro'nun gücünü artırmak için yeni anayasayı kullandığını öne sürüyor. Bu nedenle muhalif gruplar, seçimleri boykot etme kararı aldı. Böylece seçimlerin ardından oluşacak Kurucu Meclis'te de Maduro yanlılarının çoğunluğu oluşturması bekleniyor. Anayasada ne gibi düzenlemelerin yer alacağı ise henüz bilinmiyor.

Uluslararası alanda ise ABD, Kolombiya ve Meksika gibi ülkeler seçim sonuçlarını tanımayacaklarını açıkladı. Başkent Caracas'ın birçok bölgesinde seçimler genel olarak barış içinde yapıldı.

Ancak geleneksel olarak muhalefetin elindeki bazı bölgelerde protestocular ile güvenlik güçleri arasında ara ara çatışmalar yaşandı.

Kentin birçok noktasında, kalas, hurda ve dikenli tellerle barikatlar oluşturulmuş durumda.

Ancak gerek muhalefetin boykotu gerekse de güvenlik güçlerinin her an müdahaleye hazır bir şekilde sokaklarda dolaşması nedeniyle bu da rakipsiz bir seçim olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

Maduro'nun bundan sonra önündeki en büyük zorluk, bu kadar çatışmalı bir siyasi ortamda ülkeyi yönetmek olacak.