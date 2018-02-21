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    Venezuela kendi bitcoin'ini piyasaya çıkarıyor

    Hürriyet Haber
    21.02.2018 - 06:17 | Son Güncelleme:

    Venezuela, ABD'nin uyguladığı mali yaptırımları aşmak ve sıkıntıdaki ekonomisini canlandırmak üzere kendi dijital para birimini piyasaya çıkardı.

    Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2017 yılı sonunda ilk kez duyurduğu dijital para biriminin ön satışlarının bugün başlayacağı açıklandı.

    "Petro" adı verilen para biriminin ülkenin petrol, doğal gaz ve elmas varlıklarıyla destekleneceği belirtildi.

    Venezuela Kripto Para Başmüfettişi Carlos Vargas, yeni para birimine Katar, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinden yatırım beklediklerini, ayrıca Avrupa ve Amerika'dan da talep olacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

    ABD Hazine Bakanlığı, Amerikalı potansiyel alıcılara yeni para birimine yapılan yatırımların Venezuela'dan borç satın alınmaması konusunda ABD bankalarına getirilen yasağın delinmesi anlamına geleceği uyarısında bulundu. 

    Etiketler: venezuela , petro , bitcoin , sanal para
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