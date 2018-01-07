Venezuela kendi bitcoin'i Petro'yu ortaya çıkardı!

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, petrole dayalı Petro adlı para birimin ilk etapta 100 milyon adet basılacağını ve birim fiyatının 59,07 dolar olacağını söyledi.

Petro’nun en kısa süre içerisinde piyasaya sürüleceğini söyleyen Maduro, bu rakamın Venezuela’nın resmi petrol sepeti fiyatında sabit olacağının altını çizdi.

Piyasanın tamamı baz alınırsa ülkenin yeni şifreli parasının piyasa değeri 5 milyar 900 milyon dolar gibi bir rakam olacak.

Petro’nun borsaya giriş yapıp yapmayacağı ya da hangi borsalarda işlem göreceği henüz net değil.

Business HT'nin haberine göre dünyanın en hızlı enflasyonuna sahip ülkesinde Ocak-Kasım 2017 arası enflasyon yüzde 1369 dolar ölçüldü. 2017 enflasyonunun yüzde 2 bine dayanması bekleniyor.

Kripto paralar arasında en çok tercih edilen Bitcoin’in işlem fiyatı 16 bin dolar üzerindeyken, ikinci sıradaki Ripple, 2 dolar 66 cent, üçüncü sıradaki Ethereum bin doların biraz üzerinde.