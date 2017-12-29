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"Venezuela Bitcoin'i" gün sayıyor

Hürriyet Haber
29.12.2017 - 09:10 | Son Güncelleme:

Halkın gıda ve ilaç bulamadığı, IMF'nin 2018 için yüzde 2300'den fazla enflasyon tahmin ettiği ve en sonunda borç ödeme istikrarını da kaybederek temerrüde düşen ülke Venezuela, birkaç gün içerisinde kendi Bitcoin'ini; kripto para birimini çıkaracak.

Venezuela hükümeti, kripto para biriminin 267 milyar dolar değerindeki 5,3 milyar varil petrol ile destekleneceğini açıkladı.

Maduro bu ayın başlarında OPEC üyesi Venezuela'nın petrol, gaz, altın ve elmas rezervleri tarafından desteklenecek kripto parabirimi açıklaması yapmıştı.

Nicolas Maduro, Kasım'da ülkesinin 120 milyar doları aşan dış borcunu yeniden yapılandıracağını açıklamıştı. Venezuela'nın borçları için tek taraflı yapılandırma kararı "kabul et ya da vazgeç" niteliğiyle finans dünyasında temerrütten farksız algılanmıştı.

Maduro, kripto para birimi ile "Washington yönetiminin finansal ablukası ile mücadele edeceklerini" vurguluyor.

Etiketler: Venezuela kripto para
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