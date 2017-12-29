"Venezuela Bitcoin'i" gün sayıyor

Venezuela hükümeti, kripto para biriminin 267 milyar dolar değerindeki 5,3 milyar varil petrol ile destekleneceğini açıkladı.

Maduro bu ayın başlarında OPEC üyesi Venezuela'nın petrol, gaz, altın ve elmas rezervleri tarafından desteklenecek kripto parabirimi açıklaması yapmıştı.

Nicolas Maduro, Kasım'da ülkesinin 120 milyar doları aşan dış borcunu yeniden yapılandıracağını açıklamıştı. Venezuela'nın borçları için tek taraflı yapılandırma kararı "kabul et ya da vazgeç" niteliğiyle finans dünyasında temerrütten farksız algılanmıştı.

Maduro, kripto para birimi ile "Washington yönetiminin finansal ablukası ile mücadele edeceklerini" vurguluyor.