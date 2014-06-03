Venezia’da işte İtalyan stili

Via Properties & Gürsoy Yatırım Ortaklığı tarafından İstanbul Gaziosmanpaşa’da hayata geçirilen Venedik konseptli karma proje Viaport Venezia, tamamlanmaya gün sayıyor. Projede bulunan konutların yüzde 85’inin satışının gerçekleştirilmesinden sonra iş dünyasına yeni bir soluk getirecek olan 221 adetten oluşan Venedik ofisleri etabı satışa sunuldu. San Marco manzarasında, İstanbul’un en hareketli alışveriş noktasında, dünyanın en şık markalarının bir arada bulunacağı Venedik ofislerinin yüzde 40’ı bir ay gibi kısa bir sürede satıldı. Konforu, tasarımı, kalitesiyle bambaşka bir ofis deneyimi yaşatmaya hazırlanan Venedik ofisleri, lokasyonu ile de İstanbul’un merkez noktasında bulunması sebebiyle özellikle KOBİ’ler tarafından yoğun ilgi gördü. TEM otoyolunun yanı başında yükselen Venezia, Habipler-Topkapı tramvay hattının karşısında konumlanıyor. Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattından da direkt bağlantı alacak proje, Venedik’e metro ile rahatlıkla ulaşım imkânı sunuyor. İstanbul’un en şık İtalyanı olarak lanse edilen Viaport Venezia projesinin ofisleri ise iş hayatında İtalyan stilini yaşatmaya hazırlanıyor. Toplamda 25 bin metrekarelik alan üzerinde İtalyan mimarisi ile tasarlanarak inşa edilen ofisler, 3,30 tavan yüksekliği ile de ferah bir ortamda çalışma ayrıcalığı sunuyor. Büyüklükleri 53 metrekare ile 202 metrekare arasında değişen ve modüler olarak tasarlanan çalışma mekânları, birleştirilerek daha geniş bir alana sahip olma avantajı da sunuyor. Toplantılar, eğitimler veya seminer organizasyonları için düşünülerek tasarlanan toplantı odaları ise ofis sahiplerinin hizmetine sunuluyor. Ofis çalışanları için tasarlanan kapalı otoparklardan direkt ofislere çıkış yapılabiliyor. San Marco Meydanı’na bakan manzarada çalışma fırsatı yakalayacak olan ofis sahipleri, gondolların gezinti yaptığı su kanallarının kenarında kahve keyfi yaparken müşterilerini ağırlayabilecek, iş yemekleri organizasyonlarını ofislerin hemen yanındaki dünyaca ünlü İtalya restoranlarında yapabilecekler.
İlandır.