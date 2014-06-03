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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>Venezia’da işte İtalyan stili

Venezia’da işte İtalyan stili

03.06.2014 - 09:02 | Son Güncelleme:

Venezia’da işte İtalyan stiliVia Properties & Gürsoy Yatırım Ortaklığı tarafından İstanbul Gaziosmanpaşa’da hayata geçirilen Venedik konseptli karma proje Viaport Venezia, tamamlanmaya gün sayıyor. Projede bulunan konutların yüzde 85’inin satışının gerçekleştirilmesinden sonra iş dünyasına yeni bir soluk getirecek olan 221 adetten oluşan Venedik ofisleri etabı satışa sunuldu. San Marco manzarasında, İstanbul’un en hareketli alışveriş noktasında, dünyanın en şık markalarının bir arada bulunacağı Venedik ofislerinin yüzde 40’ı bir ay gibi kısa bir sürede satıldı. Konforu, tasarımı, kalitesiyle bambaşka bir ofis deneyimi yaşatmaya hazırlanan Venedik ofisleri, lokasyonu ile de İstanbul’un merkez noktasında bulunması sebebiyle özellikle KOBİ’ler tarafından yoğun ilgi gördü. TEM otoyolunun yanı başında yükselen Venezia, Habipler-Topkapı tramvay hattının karşısında konumlanıyor. Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattından da direkt bağlantı alacak proje, Venedik’e metro ile rahatlıkla ulaşım imkânı sunuyor. İstanbul’un en şık İtalyanı olarak lanse edilen Viaport Venezia projesinin ofisleri ise iş hayatında İtalyan stilini yaşatmaya hazırlanıyor. Toplamda 25 bin metrekarelik alan üzerinde İtalyan mimarisi ile tasarlanarak inşa edilen ofisler, 3,30 tavan yüksekliği ile de ferah bir ortamda çalışma ayrıcalığı sunuyor. Büyüklükleri 53 metrekare ile 202 metrekare arasında değişen ve modüler olarak tasarlanan çalışma mekânları, birleştirilerek daha geniş bir alana sahip olma avantajı da sunuyor. Toplantılar, eğitimler veya seminer organizasyonları için düşünülerek tasarlanan toplantı odaları ise ofis sahiplerinin hizmetine sunuluyor. Ofis çalışanları için tasarlanan kapalı otoparklardan direkt ofislere çıkış yapılabiliyor. San Marco Meydanı’na bakan manzarada çalışma fırsatı yakalayacak olan ofis sahipleri, gondolların gezinti yaptığı su kanallarının kenarında kahve keyfi yaparken müşterilerini ağırlayabilecek, iş yemekleri organizasyonlarını ofislerin hemen yanındaki dünyaca ünlü İtalya restoranlarında yapabilecekler.

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