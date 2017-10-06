Venedik Komisyonu’ndan Türkiye’ye kayyum eleştirisi

Komisyon, yerel yönetimlere kayyum atanmasına olanak tanıyan 674 sayılı kanun hükmünde kararnamenin, uluslararası standartların ve Türk Anayasası’nın verdiği yetkileri aşan önlemler içerdiğinin altını çizdi.

Venedik Komisyonu’ndan görüş hazırlamasını, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa Konseyi’ne (AK) üye ülkelerin belediye başkanları ve il genel meclis üyelerinden oluşan Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nden (YBYK) talep etmişti. Venedik Komisyonu’nun dikkat çeken vurguları arasında, ‘KHK ile getirilen kuralların yasada yapısal değişiklikleri de beraberinde getirmesi ve bunların olağanüstü hal dönemiyle sınırlı olmaması’ yer aldı.

Yerel yönetimlerin demokratik toplumların temel taşlarından olduğu ve seçimlerinin yerel halk tarafından yapılmasının halkın siyasi sürece katılımının güvence altına alınmasını sağladığına dikkat çeken Venedik Komisyonu, kayyum atama uygulaması başta olmak üzere olağanüstü hal gerekliliği olmayan önlemlerin çekilmesini istedi. 674 sayılı KHK kapsamındaki uygulamaların olağanüstü hal süresiyle sınırlı olması da Venedik Komisyonu’nun çağrıları arasında yer aldı.

Venedik Komisyonu, AK’nin danışma organı olarak görev yapıyor ve başta anayasal düzeydekiler olmak üzere yasal konularda görüş bildiriyor. Komisyon tarafından hazırlanan belgeler Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) yanı sıra Avrupa Birliği tarafından da referans olarak kabul ediliyor.