Veliye sürpriz harcama engellendi

Çocuğunu özel okula gönderen velilerle kurumlar arasında imzalanan ‘Öğrenci Kayıt Sözleşmesi’ güncellendi. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayınlanan sözleşmede yeni maddeler olduğu görüldü. Buna göre, sözleşmeye anne-baba bilgilerinin yanı sıra ‘öğrencinin vasi bilgileri’ bölümü eklendi.



Yeni metinde okulun neye ne kadar ücret aldığı ayrıntılı bir şekilde açıklanacak. Veli; takviye kursu, kitap-kırtasiye, kıyafet, servis, etüt için ne kadar ücret ödeyeceğini ayrı ayrı görmüş olacak. Bakanlık da hangi okulun neye ne kadar ücret istediğini denetleyebilecek. Okul ücretine yapılan indirimin nedenleri de ayrıntılı bir şekilde sözleşmede okunabilecek.



MAĞDURİYET OLMAYACAK

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, yeni sözleşme metninin velinin lehine olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bazı özel okulların kitaplar vs. ile ilgili istediği yüksek fiyatların önüne geçmek için böyle bir düzenleme yapıldı. Sözleşme yaparken veliler, neye ne kadar vereceğini bilecek. Senelik artış da ona göre olacak. Bu sene indirim yapıp, seneye indirimi kaldırdım deyip veliyi mağdur eden okullar oluyordu. Bu bir önceki sözleşmeyle engellendi. Bu sözleşmeyle de velinin kıyafet, kitap gibi sürpriz giderlerle karşılaşması önlenecek.”