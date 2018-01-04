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    Veliye sürpriz harcama engellendi

    Esra ÜLKAR
    04.01.2018 - 00:03 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okul sözleşmesini güncelledi. Yeni maddeler eklenen sözleşmeyle veliler, takviye kursu, kırtasiye, kıyafet ve servis için ne kadar ödeyeceğini ayrı ayrı görebilecek. Bütün harcamalar okula kayıtta belli olacağı için öğrencinin kaydı yapıldıktan sonra velinin kıyafet, kitap parası gibi sürpriz giderlerle karşılaşması önlenecek.

    Çocuğunu özel okula gönderen velilerle kurumlar arasında imzalanan ‘Öğrenci Kayıt Sözleşmesi’ güncellendi. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayınlanan sözleşmede yeni maddeler olduğu görüldü. Buna göre, sözleşmeye anne-baba bilgilerinin yanı sıra ‘öğrencinin vasi bilgileri’ bölümü eklendi.

    Yeni metinde okulun neye ne kadar ücret aldığı ayrıntılı bir şekilde açıklanacak. Veli; takviye kursu, kitap-kırtasiye, kıyafet, servis, etüt için ne kadar ücret ödeyeceğini ayrı ayrı görmüş olacak. Bakanlık da hangi okulun neye ne kadar ücret istediğini denetleyebilecek. Okul ücretine yapılan indirimin nedenleri de ayrıntılı bir şekilde sözleşmede okunabilecek.

    MAĞDURİYET OLMAYACAK
    Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, yeni sözleşme metninin velinin lehine olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bazı özel okulların kitaplar vs. ile ilgili istediği yüksek fiyatların önüne geçmek için böyle bir düzenleme yapıldı. Sözleşme yaparken veliler, neye ne kadar vereceğini bilecek. Senelik artış da ona göre olacak. Bu sene indirim yapıp, seneye indirimi kaldırdım deyip veliyi mağdur eden okullar oluyordu. Bu bir önceki sözleşmeyle engellendi. Bu sözleşmeyle de velinin kıyafet, kitap gibi sürpriz giderlerle karşılaşması önlenecek.”

    Etiketler: özel okul , gazetehaberleri
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