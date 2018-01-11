Velileri ayağa kaldıran 'falçatalı öğretmen'e çifte soruşturma!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulu’nda okuyan bazı öğrenciler, dün Türkçe dersi sırasında tuvalete gitmek için öğretmen R. C.’den izin istemiş ancak öğretmen iddiaya göre öğrencileri falçata göstererek tehdit etmişti.

İddialar üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı okula müfettiş göndererek inceleme yaptırdı. Bu kapsamda müfettişlerce öğrencilerin ifadelerine başvuruldu. Öğretmen R.C. ise bugün okula gelmedi.

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