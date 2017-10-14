Velilere ‘Serviscell’ hizmeti

Amasya merkezde eğitim-öğretim hizmeti veren özel bir kolejde öğrencilerin sabah ve akşam saatlerinde servislere binip binmediklerini tespit ve kontrol etmeleri için velilerin dijital ortamda cep telefonlarına (Gsm, 3g, Gprs, Gps, Sms, Nfc,Navigasyon, Bluetooth-Cbs-Mobil, İnternet Tabanlı, 7 inch Serviscell sürücü ekranı) özellikleri bulunan ‘Serviscell Veli Yönetimi’ uygulanmasına geçildi.

Kolejin Müdürü Gökhan Keskin, “Bu yatırımı yapmamızda ki amaç, velilerimiz ve öğrencilerimiz için güvenli ve kaliteli bir hizmetin verilmesini sağlamak. Bu uygulama birçok detayı kapsamasına rağmen velilerimizin çok kolay bir şekilde sisteme dâhil olabileceği bir yapıda. Velilerimiz akıllı telefonlarından ve ya bilgisayarlarından ‘Serviscell Veli Yönetimi’ uygulamasını indirerek ya da http://www.servisaracim.net/ sitesine girerek, sabah ve akşam servis aracının bekleme noktasına ne zaman geleceğini, Öğrencilerin sabah gidiş ve akşam dönüşlerde servis aracına binip binmediğini ve servisin okula saat kaçta giriş çıkış yaptığını anlık öğrenebilecekler.

Başta en son bırakılan öğrencilerin yaşadığı güvenlik sorunları ve dışarıda servis bekleme riskleri olmak üzere, evden çıkış ve eve dönüş süreçlerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi adına uygulama içerisinde güvenlik önlemi ve kontrol mekanizması bulunuyor. Aracın seyir halinde ki hızı gibi teknik detaylar serviscell kontrol panelinden an ve an izlenebiliyor ve oluşabilecek ihlal ile davranışlar saniyeler içinde ilgili kişilere bildirilerek anında müdahale imkânı sağlıyor” dedi.