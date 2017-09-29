Velilerden taşımalı eğitim tepkisi

Anne ve babaları ile birlikte protestoya katılan ilkokul öğrencileri de ‘Okul bizim tek umudumuz’, ‘Unuttular kapatırken kaybettikleri çocukları’, ‘Okulumuzu geri istiyoruz’ ve ‘En iyi okul eve en yakın okuldur’ yazılı dövizler taşıdılar.

Velilerden Oktay Acar “Burada 5 mahallemizin öğrencileri ilkokulda eğitim-öğretim görüyordu. Ta ki bu yıla kadar. Bu yıl yeni yönetmelikle buradaki ilkokulu kaldırdılar ve çevre mahallelere verdiler. O bölgelerde yer alan okullara da çocuklarımız kış şartların gidebilmesi çok zor olacak. Yani çocuklarımız dört ay okula gidebilecek geriye kalan dört ayı ise evinde geçirmek zorunda kalacak" dedi.

Yasemin Uzunoğlu ise en yakın okulun evlerine 12 kilometre mesafede olduğunu belirterek, "Yeni eğitim-öğretim dönemindeki bu düzenlemeye kesinlikle karşıyız. Ben de bu okuldan mezunum. Bu okulun eskisi gibi sürmesini istiyorum. 5-6 yaşlarındaki çocuk diğer bölgedeki okullara kar-kış nasıl gitsin? Dört ay okula gitme şansları yok" diye konuştu.

İrfan Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sınavının yerine geçmesi beklenen sistem için verdiği "En iyi okul aslında evladımızın evine en yakın okuldur" şeklindeki değerlendirmesine vurgu yaparak "Bu okul 13 yıldır eğitim ve öğretim veriyor. Ama bu yıl bir karar alındı. Bu karar öğrenci ve velileri psikolojik açıdan etkiliyor. Alınan bu düzenleme bölgede yaşayan hiçbir vatandaşımız tarafından kabul görmedi, tepkiye neden oldu. Velilerimiz bu kararın değiştirilmesini istiyor. Hatta birçok veli de çocuklarını okula bu nedenle yollamak istemiyor. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi öğrencilerimizi en yakın okula göndermek istiyoruz” dedi.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise alınan kararın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendilerine gönderilen yönetmelik gereği alındığını, keyfi bir uygulama olmadığını ve ailelere de bu kararın okullar başlamadan önce tebliğ edildiğini belirtti.