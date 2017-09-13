Velilerden okul tepkisi

Atatürk Mahallesi'nde bulunan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'ndaki altı dersliğin bulunduğu A bloğu depreme dayanıklı olmadığı için bakanlık yıkımına karar verdi. Karar doğrultusunda 4’üncü sınıf öğrencilerinin yaklaşık üç kilometre uzaklıktaki Yeni Mahalle'de bulunan Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu'na gönderileceğini öğrenen veliler okul bahçesinde toplandı. Okula gelen İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, kendileriyle okulun toplantı salonunda görüşeceğini söylediği velilerle okula girdi. Bir süre sonra dışarıya çıkan veliler adına Atatürk Mahallesi Muhtarı Erdoğan Yeltepe açıklama yaptı.

Yeltepe, İl Eğitim Müdürü Ali Köse'nin okula gelerek sınıfların kendi arasında birleştirilmesini velilere söylediğini ve velilerin bunu istemediğini belirterek, "Aileler çocuklarının öğretmenlerinden ayrılmasını istemiyorlar. Müdürümüz buna bir çare bulacağını söyledi. Okulumuzun bahçesine prefabrik okul yapılmasını uygun görüyoruz. Okulun yıkımı daha erken olabilirdi. Bizim mahalle varoş bir mahalle. Gelir düzeyi düşük. Servis tutma şansı olmaz. Ayrıca iki mahalle arası ağır vasıtalı araçların güzergahı durumunda" dedi.

Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Adnan Kuş ise, "Ortak akılda bir yerde buluşulması gerekiyor. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın okulların açılmasına bir hafta kala böyle bir şeyi emrivaki gibi kabul etmesi mümkün değil. Bizler kenar mahalle sakinleriyiz. Burası eğitime önem verilmesi gereken yerler. İnsanların küstürülmemesi lazım. Çocukları anneleri götürecek diğer mahalledeki okula. Sıkıntılı olacağını düşünüyoruz. Çözüm bulunacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, "Burada bir sıkıntı, çözümsüzlük yok. Okul idaremizle istişare ettik. Bu okulumuz normal eğitime devam edecek. Hiçbir çocuğumuz, hiçbir velimiz mağdur olmayacak. Bizim amacımız bakanlık politikası bunu gerektiriyor. Biz bunun arayışı içerisindeyiz. Hiçbir çocuğumuz ikili öğretim yapmasın diye çalışıyoruz" dedi.