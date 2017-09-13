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    Hürriyet >Eğitim>Velilerden açıkta kalan öğrenciler için eylem

    Velilerden açıkta kalan öğrenciler için eylem

    İHA
    13.09.2017 - 14:07 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 14:07

    Batman’da, puanları yetmediği için çocuklarının liselere yerleştirilmediğini belirten öğrenci velileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

    Batman’da bir grup öğrenci velisi, çocuklarının puanlarının yetmediği için liselere yerleştirilmediğini öne sürerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplantı. Veliler burada, çocuklarının açıkta kalmasını protesto etti.

    Velilerden açıkta kalan öğrenciler için eylem

    Veli Mustafa Akba, engelli haliyle Yeşiltepe Mahallesi’nden birkaç defadır Milli Eğitim Müdürlüğü’ne geldiğini ancak muhatap bulamadığını belirtti. Akba, “Çocuklarımız okusun diye ‘Kızlar Haydi Okulla’ kampanyası başlatılmıştı. Bu kampanya başlatıldığı halde şuan okumak isteyen kızım okul okuyamıyor. Okuldaki derslikler küçültüldüğünden, 30 kişilik sınıflar 20 kişiye indirildiğinden dolayı çocuklarımız yerleşemiyor. Ben sabah evden çıkıyorum, akşam eve gidiyorum. Eve geldiğimde kızım, okula yerleştirilip, yerleştirilmediğini soruyor. Kızım okula yerleşmezse evde ne yapacak. Ya kaçıp gidecek ya da evlenecek. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz” dedi.

    “ÇOCUĞUMUN OKUMASINI İSTİYORUM”
    Veli Ayhan Kaçmaz ise, çocuklarının okumasını istediğini anlatarak, şunları söyledi:
    “1.500 öğrenci açıkta kalmış. Benim çocuğum derslerine hazırlanırken, yağmur yağdığı zaman yağmur suları evimin içine yağıyordu. Ben istiyorum ki çocuğum okusun. ‘Kardelenler okusun’ diyorlar ama kardelenlerin kanatları kırıldı. Eskiden hangi mahalleye bağlıysan orda okuyabiliyordun. Hiçbir çocuğun kapasitesi aynı değil benim durumum yok özel okulda okutayım. Tüm veliler olarak sesleniyoruz çocuklarımıza yer açsınlar. Her çocuğu bir okula kaydederseler kimse açıkta kalmaz.”

    Etiketler: ÖĞRENCİ , Veli , Lise , Batman
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