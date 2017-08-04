“Veliler ücret tarifesinin üzerinde fiyat ödemesin”

Hasan Basri Bostancı, okul servisçileri olarak kullandıkları temel malzemenin akaryakıt ve araçlar olduğunu belirtti. Okul servis ücretlerinin 2017-2018 eğitim öğretim yılı için yeniden düzenlendiğini belirten Bostancı, "Biz yüzde 18'lik bir fiyat ayarlaması yaptık. Bildiğiniz gibi sigorta ücretleri 700 ile 1.000 lira arasında değişiyordu. Şimdi 5 bin liraya kadar çıkıyor. Akaryakıta yüzde 22, araçlara yüzde 25 zam geliyorsa, bizim yeni fiyatlarımıza zam değil ayarlama denir" dedi.

Yeni ücretler

Fiyat ayarlamasıyla ilgili bilgiler veren Bostancı, şunları söyledi:

"Yıllık 1.170 lira olan 0-3 kilometre arası 1.395 liraya, 1.440 lira olan 0-6 kilometre arası 1.710 liraya, 0-10 kilometre arası 1.530 liradan 1.800 liraya 0-20 kilometre arası da 2 bin 160 liradan 2 bin 565 liraya yükseldi. 0-25 kilometre için 2 bin 880 lira, 0-30 kilometre için 3 bin 105 lira, 0-35 kilometre için 3 bin 285 lira ve 0-40 kilometrede 3 bin 519 lira alınacak. Ayrıca 40 kilometreyi aşan her kilometreye ise 0,60 lira eklenecek. Rehber personel bulundurulması zorunlu servislerde fiyatlara yüzde 10 ilave edilecek."

"Veliler belirlenen fiyatlarının üzerinde ödeme yapmasınlar"

Özel okullardaki servis ücretlerinin oda olarak belirlenen ücretlerden yaklaşık yüzde 30 daha fazla olduğunu ileri süren Bostancı, "Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de okul servis araçları, hizmet yönetmeliği çerçevesinde yapılıyor. Ayrıca İzmir'de 2004 yılında çıkarılan İzmir'deki okullarda öğrenci taşıma yönergesi var. Bu yönergede kiralık araç kullanılamayacağı ve ihale yapılamayacağı açık ve net bir şekilde yazıyor. Ancak maalesef kapalı kapılar arkasında paylaşımlar ve ihaleler yapılıyor. Ben öğrenci velilerini uyarmak istiyorum. Ücret tarifesinin üzerinde fiyat ödemesinler. Bizim açıkladığımız fiyatlar tavan fiyatlar" dedi.

Veliler tepkili

İzmir'de okul servisleri fiyatlarının yüzde 18 artış göstermesine veliler tepki gösterirdi. Eğitime her anlamda destek sağlanması gerektiğini belirten veliler ise şunları söyledi:

“İnsanlar hayat şartlarının ağırlığı altında eziliyor. Eğitim ki en önemli konu Türkiye için ki özellikle İzmir’in hassas olduğu konu. O yüzden bununla ilgili gerekli ne yapılması gerekiyorsa, hükmet veya sivil toplum örgütlerinin de buna destek verip bu fiyatları aşağıya çekmeleri gerekiyor.Yaşam şartları çok kötü. Maaşlarımız çok düşük, asgari ücret çok aşağıda. Eğitim çok zor, çocuklarımızı okutmak bu nedenle fiyatlar aşağıya çekilebilir.”