Veliler taşımalı eğitimi geri istiyor

Foça’nın Cumhuriyet, Ilıpınar, Yeniköy ve Kozbeyli mahallelerinde yaşayan veliler, bu yıl ‘Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan yerleşim yerlerinde yaşayan öğrenciler, belediye otobüslerinden yararlanacak’ kararı gereği servislerin kaldırılmasıylaÿana sınıfında, ilkokulda ve ortaokulda eğitim alan yaklaşık 200 öğrencinin mağdur olduğunu savundu. Evlerinin otobüs duraklarına 2-3 kilometre mesafede olduğunu, bölgesel şartlar nedeniyle çocukların bu yolu tek başınaÿyürüyüp, belediye otobüsüneÿbinmesinin mümkün olmadığını belirten veliler, taşımalı eğitime geri dönülmesini istedi. Çocuklarınınÿemniyetle okullarına gitmesini istediklerini dile getiren veliler, bu duruma mahallelerinden geçen belediye otobüsleri sebepse bu otobüslerin de kaldırılmasını istedi. Veliler, ayrıca okul yardımlarının, servis ve yemek haklarının iptal edilmesine de dikkat çekti.

İzmir Valiliği’nin önünde toplanarak, taşımalı eğitimin kaldırılmasıyla yaşadıkları sorunları duyurmaya çalışanÿgrubaÿYenifoça Forum Platformu, Eğitim-Sen, Egeçep, Veli- Der, Öv-Der, Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi ile Birleşik Taşımacılık Sendikası temsilcileri de destek verdi.

Aileler adına açıklama yapan Yenifoça Forum Platformu Sözcüsü Bahri Çivril, uygulamanın eziyete dönüştüğünü iddia etti. Çivril, şunları söyledi:

"Özel servis kiralama veya toplu taşımaya para ödeme yükünü karşılayamayan bazı aileler, çocuklarını okula gönderemiyor. Toplu taşıma araçlarının saatleri, okulların başlama ve bitiş saatlerine uygun değil. Çocuklarımız, araçla 10 dakika uzaklıktaki bir okula gitmek için yollarda 1-1,5 saat zaman kaybetmekte ve meskun olmayan mahallerde otobüs beklemek zorunda kalıyor. Bazı çocukların okullarına erişmeleri için iki araç değiştirmeleri gerekiyor. Araç değişimi ve karşıdan karşıya geçişler nedeniyle çocuklarımızın can güvenliğinden büyük endişe duyuyoruz. 6-10 yaş arası çocukların kendi başlarına otobüslere binmeye zorlanması, kazalara, yolda kaybolmalara ve başka olumsuz durumlara davetiye çıkarıyor. Komşu ilçe Aliağa’da taşımalı eğitim devam ediyor. Anayasa’ya göre her yurttaşın eşit eğitim hakkı var ve bunu sağlamak devletin görevi. Aliağa’da sürdürülen taşımalı eğitimin Foça’dan esirgenmesinin gerekçesini anlamak mümkün değil. Bu anlamda Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim hakkını engelliyor, görevini yapmıyor, çocuklarımızı ve bizi adeta cezalandırıyor."

Geçen 9 Ekim’de Foça Kaymakamlığı’na verdikleri 120 imzalı dilekçeye olumsuz yanıt aldıklarını belirten Çivril, konuşmasının ardından beraberindeki temsilcilerle dilekçelerini İzmir Valiliği’ne teslim etti.