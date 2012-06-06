VELİLER SORU YAĞDIRDI

SORUNUZU HURRIYET.COM.TR'DEN SORUN, YANITLARI YARIN HÜRRİYET GAZETESİ'NDE
Hürriyet 4+4+4 dosyasını açtı, veliler soru yağdırdı. Yazı dizisinin ilk bölümü hurriyet.com.tr’de 130 bin kez okundu, 1.400’e yakın soru geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, en çok merak edilen konulara ışık tutmaya devam ediyor.
Birinci sınıfa başlayan öğrenciler artık Eylül-Mart ayı arası değil, Mart’tan sonra okuma yazma öğrenecek. Bu yılın yeni kayıtları 8-15 Haziran’da başlıyor. Birinci sınıfa e-okul üzerinden kayıt olacak. 4’üncü sınıfı bitirip 5’e geçenler sadece ortaokul olarak belirlenen okullara e-okul üzerinden kayıt yapacak.
Sınıf öğretmenleri yeni sistem için 11-12 Haziran’dan itibaren 3 hafta süren eğitim alacak. Öğretmenler yeni müfredat eğitimlerine de Eylül’de de devam edecekler. Birinci sınıfı okuyup, 2 ve 3’üncü sınıfa geçen öğrencilerin programı da önümüzdeki yıl değişecek. Şu anda 2-3 ve 4’üncü sınıfta okuyanlar kendi müfredatlarını almaya devam edecekler . 6 7- 8.sınıf ile 10. 11.12’inci sınıf programları aynı şekilde devam edecek. Sadece 5 ve 9’uncu sınıf müfredatı değişecek. 4+4+4 eğitim sistemiyle ilgili sorularınızı Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri yanıtlamayı sürdürüyor.
HÜRRİYET OKURLARI 4+4+4’Ü TARTIŞIYOR
İŞTE GELEN SORULARDAN BAZILARI VE CEVAPLARI
- Okulöncesi’nde anasınıfı yaşı 48- 66 olarak belirlendi. Bu çok geniş değil mi? 4 yaşında bir çocuğun ve 5 yaşındaki çocuğun ihtiyaç ve özellikle çok farklı olmaz mı?
-Okul öncesi eğitime başlama yaşında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yeni sistem gerçekleştirilmeden önce 37 – 72 ay arasındaki çocuklar okul öncesi eğitime gidebiliyorlardı. Şimdi de yine 36 ayını tamamlamış çocuklar okul öncesi eğitime başlayabileceklerdir. Ancak zorunlu temel eğitime başlama yaşı değişmiş olduğundan üst sınırda bir değişiklik söz konusu. 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 37 – 66 ay arasındaki çocukların anaokulunda veya uygulama sınıflarında, 48 - 66 ay arasındaki çocukların ise anasınıflarında okul öncesi eğitim almaları sağlanacak.
HAZIRLIK SINIFI OLMAYACAK
- İsteyen okul 5. Sınıf önüne hazırlık sınıfı koyabilecek mi?
-Hayır.
5. SINIFLARA E-KAYIT
-4.’ üncü sınıfı bitiren öğrenciler e-kayıt olacak mı? Bunun tarihi nedir?
-İlkokul birinci sınıflar ile ortaokul 5. sınıflar e-okul sistemi ile e-kayıt olacak.
-İlkokul 2. Sınıftan itibaren başlamasına yönelik hazırlıklarımız devam ediyor.
-Yabancı dil dersi nasıl olacak? Kaçıncı sınıftan itibaren verilecek?
-İlçelerde ilköğretim okullarının ilkokul ve ortaokul yapılıp ayrılması durumunda hangi okulun ne olacağı nasıl belirleniyor? Ne zaman açıklanacak?
-Bu konudaki yetki tamamen il yönetimlerine bırakıldı. 2011-2012 eğitim öğretim yılında 1, 2 ve 3. sınıfta olup, 2012 Eylül Ayı itibariyle 2, 3 ve 4. sınıfı okuyacak öğrenciler bulundukları okullarda öğrenim görmeye devam edecekler. 2011-2012 eğitim öğretim yılında 5, 6 ve 7. sınıfta olup, 2012 Eylül ayı itibariyle 6, 7 ve 8. sınıfta okuyacak öğrenciler okullarında öğrenim görmeye devam edecekler.
-Her okulun ayrı yöneticisi mi olacak?
-Her okulun ayrı yöneticisi mi olacak?
-Sınıf öğretmenleri 4’e kadar eğitim verecek. Bu durumda fazlalık olmayacak mı?
-Olmayacak. Bu sene 4 ve 5.ci sınıf öğretmenleri birinci sınıftan yeniden başlatacağız. İşin güzel tarafı öğrencimiz ne kadar artarsa artsın biz öğretmen başına çocuklarımızı paylaştırarak sınıflarımıza daha az öğrenci koyacağız. Daha önceden sınıf başına ortalama Türkiye’de 31 öğrenci varken bu öğrenci sayısı 22-24 e düşecek. Bundan da bir avantaj elde edeceğiz.
-Dördüncü sınıfta mezun olan diploma değil, sertifika mı alıyor?
66 AYLIKLAR OKULA BAŞLIYOR
-66 aylık bir öğrencinin ilköğretim olgunluğu tamamlanmış mıdır? Bu alanla ilgili becerileri ölçülecek mi? Kim, nasıl ölçecek? Hazır değilse nasıl bir önlem alınacak?
66 AYLIKLAR OKULA BAŞLIYOR
-Okulların fiziksel şartları (sınıf, tuvalet, yemek, oyun alanı, vb.) 66 aylık bir öğrenci için yeterli ve uygun mu?
-Önümüzdeki sene için, okul öncesi eğitimi almamış bir öğrenci ile okul öncesi eğitimi almış bir öğrencinin aynı sınıfta olması eğitim-öğretim için dengesizlik yaratır mı?
-Önümüzdeki sene için, okul öncesi eğitimi almamış bir öğrenci ile okul öncesi eğitimi almış bir öğrencinin aynı sınıfta olması eğitim-öğretim için dengesizlik yaratır mı?
-Okulların sistemi, müfredatı, öğretmen kadrosu 66 aylık bir öğrenci için hazır mı?
-Velilerin sistem değişikliği hakkında yeterli bilgisi var mı? Bu konudaki soruları için nereye, kime başvuracaklar?
-Velilerin sistem değişikliği hakkında yeterli bilgisi var mı? Bu konudaki soruları için nereye, kime başvuracaklar?
YARIN: YABANCI OKULLARIN ORTA KISIMLARI AÇILMIYOR / TÜM CEVAPLAR YARIN HÜRRİYET'TE