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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>VELİLER SORU YAĞDIRDI

VELİLER SORU YAĞDIRDI

06.06.2012 - 07:17 | Son Güncelleme:

SORUNUZU HURRIYET.COM.TR'DEN SORUN, YANITLARI YARIN HÜRRİYET GAZETESİ'NDE

Hürriyet 4+4+4 dosyasını açtı, veliler soru yağdırdı. Yazı dizisinin ilk bölümü hurriyet.com.tr’de 130 bin kez okundu, 1.400’e yakın soru geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, en çok merak edilen konulara ışık tutmaya devam ediyor./images/100/0x0/55eb2043f018fbb8f8acd95b

Birinci sınıfa başlayan öğrenciler artık Eylül-Mart ayı arası değil, Mart’tan sonra okuma yazma öğrenecek. Bu yılın yeni kayıtları 8-15 Haziran’da başlıyor. Birinci sınıfa e-okul üzerinden kayıt olacak. 4’üncü sınıfı bitirip 5’e geçenler sadece ortaokul olarak belirlenen okullara e-okul üzerinden kayıt yapacak.

Sınıf öğretmenleri yeni sistem için 11-12 Haziran’dan itibaren 3 hafta süren eğitim alacak. Öğretmenler yeni müfredat eğitimlerine de Eylül’de de devam edecekler. Birinci sınıfı okuyup, 2 ve 3’üncü sınıfa geçen öğrencilerin programı da önümüzdeki yıl değişecek. Şu anda 2-3 ve 4’üncü sınıfta okuyanlar kendi müfredatlarını almaya devam edecekler . 6 7- 8.sınıf ile 10. 11.12’inci sınıf programları aynı şekilde devam edecek. Sadece 5 ve 9’uncu sınıf müfredatı değişecek. 4+4+4 eğitim sistemiyle ilgili sorularınızı Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri yanıtlamayı sürdürüyor.

HÜRRİYET OKURLARI 4+4+4’Ü TARTIŞIYOR

Suat Ersinek yazdı:
İlkokul kayıtlarının direkt sistem üzerinden yapılacağı belirtiliyor. İyi güzel de çalışan ana ve babaların çocukları nasıl olacak.

Kamile Gülüm yazdı:
Türkiye'de sadece 9 tane kalan  5 yıllık eğitim yapan liseler ne olacak?

Süleyman Aguş yazdı:
Bu değişikliğe hakim olan mantık kervan yolda düzülürdür.

SİZ DE 4+4+4 İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜNÜZÜ YAZIN


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İŞTE GELEN SORULARDAN BAZILARI VE CEVAPLARI

- Okulöncesi’nde anasınıfı yaşı 48- 66 olarak belirlendi. Bu çok geniş değil mi? 4 yaşında bir çocuğun ve 5 yaşındaki çocuğun ihtiyaç ve özellikle çok farklı olmaz mı?
-Okul öncesi eğitime başlama yaşında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yeni sistem gerçekleştirilmeden önce 37 – 72 ay arasındaki çocuklar okul öncesi eğitime gidebiliyorlardı. Şimdi de yine 36 ayını tamamlamış çocuklar okul öncesi eğitime başlayabileceklerdir. Ancak zorunlu temel eğitime başlama yaşı değişmiş olduğundan üst sınırda bir değişiklik söz konusu. 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 37 – 66 ay arasındaki çocukların anaokulunda veya uygulama sınıflarında, 48 - 66 ay arasındaki çocukların ise anasınıflarında okul öncesi eğitim almaları sağlanacak.

HAZIRLIK SINIFI OLMAYACAK

- İsteyen okul 5. Sınıf önüne hazırlık sınıfı koyabilecek mi?
-Hayır.

-İlk ve ortaokul olarak binalar zamanla bölünecek mi? Bunun için bir süre var mı?
-Hiçbir kurum ve ile standart bir talimat verilmedi. Alternatiflerin hepsini belirleyip, yöneticilerle o günün şartlarına uygun kurumsal karar vermeleri tavsiye edildi. İllerdeki duruma göre halkın, okulların yerleşim yerlerine yakınlığının uzaklığı, çocukların sayısının vb. birçok faktörün göz önüne alınarak karar verecekler. Söz yerel idarede olacak. Vali ve İl Milli Eğitim Müdürleri bu konuda yetkili. Bazı okullara öğrenci taşınmaya devam edecek. İlk kayıtlardan itibaren 4 yıl sonra okullar kendi içinde dönüşüme uğramış olacak. Bazılarında okullar hiç ayrılmayacak sabahçı-öğlenci uygulaması yapılacak. Bazılarında sabahçı-öğlenci uygulaması da olmayacak. Fiziki şartlar el veriyorsa aynı anda hem ilkokul, hem ortaokul veya hem ortaokul, hem lise eğitim görecek.

5. SINIFLARA E-KAYIT

-4.’ üncü sınıfı bitiren öğrenciler e-kayıt olacak mı? Bunun tarihi nedir?
-İlkokul birinci sınıflar ile ortaokul 5. sınıflar e-okul sistemi ile e-kayıt olacak.


-Yabancı dil dersi nasıl olacak? Kaçıncı sınıftan itibaren verilecek?
-İlkokul 2. Sınıftan itibaren başlamasına yönelik hazırlıklarımız devam ediyor.

-İlçelerde ilköğretim okullarının ilkokul ve ortaokul yapılıp ayrılması durumunda hangi okulun ne olacağı nasıl belirleniyor? Ne zaman açıklanacak?
-Bu konudaki yetki tamamen il yönetimlerine bırakıldı. 2011-2012 eğitim öğretim yılında 1, 2 ve 3. sınıfta olup, 2012 Eylül Ayı itibariyle 2, 3 ve 4. sınıfı okuyacak öğrenciler bulundukları okullarda öğrenim görmeye devam edecekler. 2011-2012 eğitim öğretim yılında 5, 6 ve 7. sınıfta olup, 2012 Eylül ayı itibariyle 6, 7 ve 8. sınıfta okuyacak öğrenciler okullarında öğrenim görmeye devam edecekler.


-Her okulun ayrı yöneticisi mi olacak?
-Bina ayrı bile olsa ayrı kampusteyse ayrı müdür gerekmez. Yani burada normal, basit bir akıl neyi gerektiriyorsa biz de onu yapacağız. Aynı binadaysa tek yönetici, aynı kampüsteyse yani bahçe içindeyse tek yönetici, ayrı ayrı yerlerdeyse de farklı yöneticiler.

-Sınıf öğretmenleri 4’e kadar eğitim verecek. Bu durumda fazlalık olmayacak mı?
-Olmayacak. Bu sene 4 ve 5.ci sınıf öğretmenleri birinci sınıftan yeniden başlatacağız. İşin güzel tarafı öğrencimiz ne kadar artarsa artsın biz öğretmen başına çocuklarımızı paylaştırarak sınıflarımıza daha az öğrenci koyacağız. Daha önceden sınıf başına ortalama Türkiye’de 31 öğrenci varken bu öğrenci sayısı 22-24 e düşecek. Bundan da bir avantaj elde edeceğiz.

-Dördüncü sınıfta mezun olan diploma değil, sertifika mı alıyor?
-Evet.

-Birinci sınıf aday öğrencilerin e-kayıtları ne zaman başlıyor?
-8-15 Haziran 2012 tarihine kadar ilk-orta okullar belirlenecek ve kayıtlar yapılacak.

66 AYLIKLAR OKULA BAŞLIYOR

-66 aylık bir öğrencinin ilköğretim olgunluğu tamamlanmış mıdır? Bu alanla ilgili becerileri ölçülecek mi? Kim, nasıl ölçecek? Hazır değilse nasıl bir önlem alınacak?
-66. ayını 30 Eylül tarihi itibarıyla doldurmuş öğrenciler ilkokula başlayacaklardır. Buna uzmanlar karar vermiştir.

-Okulların fiziksel şartları (sınıf, tuvalet, yemek, oyun alanı, vb.) 66 aylık bir öğrenci için yeterli ve uygun mu?
-Gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

-Önümüzdeki sene için, okul öncesi eğitimi almamış bir öğrenci ile okul öncesi eğitimi almış bir öğrencinin aynı sınıfta olması eğitim-öğretim için dengesizlik yaratır mı?
-Okul öncesi eğitimde 5 yaş grubunda okullaşma oranımız halen yüzde 70. Dolayısıyla yüzde 30 öğrenci bu eğitimi almadan okula gelmekte ve eğitim almışlarla aynı sınıfta eğitim görmektedirler. Elbette eğitim almış çocukların hazır bulunuşları daha yüksek düzeyde olacak. Bu nedenlerle okul öncesi eğitimde yüzde 100 okullaşmayı sağlamak için idari olarak azami gayreti göstermekteyiz.

-Okulların sistemi, müfredatı, öğretmen kadrosu 66 aylık bir öğrenci için hazır mı?
-Okullarımız, programlarımız ve öğretmenlerimiz 2012-2013 eğitim öğretim yılına hazır.

-Velilerin sistem değişikliği hakkında yeterli bilgisi var mı? Bu konudaki soruları için nereye, kime başvuracaklar?
-Bakanlığımız internet sitesindeki (www.meb.gov.tr) duyurulardan yararlanabilirler. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize, okul müdürlüklerine ve Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezine (MEBİM ALO 147) müracaat edebilirler.

YARIN: YABANCI OKULLARIN ORTA KISIMLARI AÇILMIYOR / TÜM CEVAPLAR YARIN HÜRRİYET'TE

 

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