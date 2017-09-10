“Veliler, okul alışverişine çocukları götürmesin"

İbrahim Güllü, çocuklarıyla okul alışverişine çıkan velilerin onları kıramadıkları için bütçelerini zorladıklarını söyledi. Bazı velilerin de bu nedenle sağlıksız ürünleri tercih etmek zorunda kaldığını anlatan Güllü, "Çocuklar, albenisi yüksek, kokulu, renkli, kabartmalı veya üzerinde çizgi film karakterinin bulunduğu ürünlere yöneliyor ve bunların alınması için ağlayarak ebeveynlerine ısrarcı oluyor" dedi.

Güllü, velilerin, kırtasiye malzemelerinin yanı sıra çocuklarının okul döneminde giyecekleri ayakkabı, elbise, şapka gibi ürünlerin listesini yaparak, yanlarına çocuklarını almadan alışverişe çıkmaları gerektiğini belirtti.

İçinde uçucu madde bulunduran materyallerin alınmaması gerektiğinin altını çizen Güllü, şöyle konuştu:

"Bu materyaller bağımlılığa yol açabiliyor. Çocuklar kalemleri veya kokulu silgileri ağızlarına sokabiliyor. Böylelikle zararlı maddeleri vücutlarına alarak ileride ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Satın alma esnasında dikkatli davranan veliler, çocuklarını, sağlığını riske sokacak bu ürünlerden uzak tutabilirler. Ayrıca bu tür riskli ürünleri tespit eden veliler, satın almamakla kalmamalı, mutlaka satıcıyı uyarmalı, hatta gümrük ve ticaret il müdürlüklerine veya bizzat bakanlığa şikayette bulunmalıdır. Veliler bir nevi müfettiş gibi davranmalı. Başka velilerin de aldanıp bunları satın almasını engellemeli."

"ÇOCUKLARI SOYUTLAMAKTAN ZİYADE BİLİNÇLENDİRMELİYİZ"

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz ise okul alışverişine çıkacak velilerin telaş içine girdiğini söyledi. Alışveriş öncesi, velilerin ihtiyaç listesini hazırlaması ve buna uygun bütçe belirlemesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Veliler, ihtiyaçlar için ilk önce ön araştırma yapmalı, kararını ona göre vermeli. Markası, modeli ve menşesi belli olmayan 'merdiven altı' diye tabir edilen ürünlerden uzak durulmalı. Vitrinlerde teşhir edilen albenili, renkli ve ucuz ürünler çocukların dikkatini çekmiyor ve aileler de bu tür ürünleri almaya çocuklar tarafından zorlanıyor. Ailelerin bu konuda çok dikkatli ve duyarlı olmaları gerekiyor" dedi.

Yılmaz, çanta, kalem, kalem kutusu, silgi, beslenme kabı, su matarası ve ayakkabılarda sağlığı tehdit eden kimyasalların bulunduğunu artık herkesin bildiğini söyledi.

Bu nedenle bazı Uzak Doğu ülkelerinden ithal edilen ürünlerden de uzak durulması gerektiğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yerli malı memleket malı. İlk önce yerli malına ve kaliteye önem vermeliyiz. Satın alınan malların menşelerine de dikkat edilmeli. Malların etiket bilgilerinde veya üzerinde 'TSE' ve 'CE' işaretli veya 71 serili ürünler tercih edilmeli. Ucuzluk adına çocukların sağlığı riske atılmamalı. Okul ürünlerinde azo boyar ve fitalat gibi kimyasalların görüldüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetimlerinde tespit edildi. Veliler de bu konuda dikkatli olmalı ve internet sitelerinden bu tür ürünlerin hangi markalarda veya ürünlerde çıktığını araştırmalı. Kokulu ve boyalı ürünler tercih edilmemeli. Solvent bazlı kalemlerden, uçucu yapıştırıcı ürünlerden kaçınılmalı."

Velilere, alışverişe çıkmadan önce çocuklarını sağlıksız ürünler konusunda bilgilendirmeleri tavsiyesinde bulunan Yılmaz, "Bu son derece önemli bir konu. Hatta ilgili makamların öğrencilere bu konuyla ilgili bilgilendirme veya eğitimleri zaman içinde vermeleri de uygun olur. Çocukları soyutlamaktan ziyade bilinçlendirmeli, onları tek başlarına da alışveriş yaptıklarında bir ürünün görselliğinden çok sağlıklı olup olmadığına dikkat etmeleri gerektiğini öğretmeliyiz" dedi.