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    Veliler istemedi, okul yerinde kaldı

    DHA
    20.01.2018 - 12:35 | Son Güncelleme:

    Muğla’nın Datça ilçesinde 1965’ten bu yana ortaokul ve lise olarak hizmet veren Şehit Ersoy Yorulmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin, Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesine taşınarak tek okul hale getirilmesine yönelik projeden, öğrenci velilerinin itirazı üzerine vazgeçildi.

    Datça Kaymakamlığı tarafından, projeyle ilgili Ecevit Kültür Merkezi’nde toplantı düzenlendi. Kaymakam Vehbi Bakır, ilçe merkezinde hizmet veren iki mesleki ve teknik lisenin birleştirilerek, eğitim kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

    Şehit Ersoy Yorulmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 215, Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ise 70 öğrencinin öğrenim gördüğünü belirten Bakır, şöyle konuştu:
    "İlçe merkezi içerisinde kalan Şehit Ersoy Lisesi, 7 bin metrekarelik bir alana sahip ve gelişime uygun değil. Özcan Yılmaz Lisesi 20 bin metrekarelik alanda ve gelecekteki ihtiyaçlara göre genişleme imkânı var. Çocuklarımızın ders dışında da alanlara ihtiyacı var. Her iki okulun burada birleştirilmesi daha doğru olacak. Birleşme durumunda, Şehidimizin adını koruyacağız. Çocuklarınız bir iki yıl sonra buradan mezun olacaklar. Karar verirken, Datça’nın gelecekteki eğitim kalitesini düşünerek karar vermenizi istiyorum. Zaten bir iki yıl sonra mevzuata göre her iki okulu birleştirmek zorundayız."

    Kaymakam Bakır, daha sonra toplantıya katılan öğrenci velileri ve öğretmenlerin görüşlerini dinledi. Konuşma yapan Özcan Yılmaz Anadolu Lisesi Almanca öğretmeni Özlem Yıldız Kaya ise Şehit Ersoy Lisesi’nin, Datça’nın tarihi bir okulu olduğunu hatırlattı. Kaya, "Buranın lise olarak kalması gerektiğine inanıyoruz. Her iki mesleki lise birleştirilse bile burada bir Anadolu lisesi açılmalı" dedi.

    Daha sonra söz alan öğrenci velilerinin tamamı, Şehit Ersoy Lisesi’nin taşınmasını istemediklerini belirtirlerken, içlerinden bazıları aksi durumda öğrencilerini okuldan almayı düşündüklerini belirtti.

    Kaymakam Vehbi Bakır, öğrenci velilerinin olumsuz görüş bildirmesi üzerine, şunları söyledi:
    "Bizimle aynı fikirde olmadığınızı görüyorum. İkinci eğitim öğretim döneminde böyle bir tasarruf düşünmeyeceğiz. Gelecek yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı nasıl bir yol izleyecek, bekleyip göreceğiz."

    Etiketler: OKUL , Veli
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