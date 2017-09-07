Veliler diyor ki: Kamera zorunlu olsun

DENİZLİ ÖRNEK OLDU

Gerek devlet, gerekse özel okullarda çocuğunu okutan hemen her velinin bu meblağı ödemeye hazır olduğunu söyleyen Dal, “Özellikle son yaşananlardan sonra, herkes servis şoförünün yeterliliğini ve çocuğunun serviste geçirdiği sürede ne durumda olduğunu merak edecektir. Taksiler için özel hayatın gizliliği açısından kamera ya da ses kayıtları tartışmaya açık olabilir fakat konu çocuklarımızın güvenliği olunca aksini düşünen olmayacaktır” dedi. Geçen yıldan itibaren okul servis aracında araç takip sistemi, panik butonu ve kamera zorunluluğu getiren Denizli, sonuçtan memnun. Bir yıllık sonuçların olumlu olduğunu söyleyen Denizli Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Umul şunları anlattı:

“Şoför, veli ve öğrenci ilişkilerinin sağlıklı bir zemine oturması konusunda bu çalışmamızın faydalı olduğunu düşünüyorum. Velilerin içi rahatladı. Mesela, yaşanan bir kavgayı çocuğunun beyanından değil de görüntülerden izleyen birkaç velinin şaşkınlığını gizleyemeyip, karşı taraftan özür dilediğini biliyorum. Çocuklarını dört farklı kameradan izleyebilen velilerden hiçbir olumsuz geri dönüş almadık.”

SMS’LE HABER VERİLECEK

Umul, “Okul Servis Yolu” adını verdikleri, yakında hayata geçirecekleri projelerini de anlattı: “Veliler ücretsiz olarak, çocukların servisi alım noktasına yaklaştığında, okula vardığında ve okuldan çıktığında SMS yoluyla haberdar olacak. Denizli’deki bu başarımızın ardından tüm Türkiye’ye kamera sistemini canı gönülden tavsiye ederim.”

‘ŞOFÖR ABİLER’ GERİ GELECEK

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile görüşerek servis şoförlüğü için mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olmasında görüş birliğine varıldığını bildirdi. Palandöken’in açıklaması şöyle: “Yeterliliğin hazırlanması ile artık her önüne gelen servis şoförlüğü yapamayacak. Mutlaka Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun standartları doğrultusunda yapılacak sınavlardan başarı ile geçmesi gerekiyor. Yani artık servis şoförlüğü için ehliyet ve SRC belgesi yeterli olmayacak. Yeni düzenleme ile eski 'şoför abiler' geri gelecek. Bu ulusal meslek standardı ile mesleğin tanımı yapıldı. Öğrenciler araçlara rehber personel eşliğinde bindirilerek yaş gruplarına ve fiziksel özelliklerine göre oturtulacak, her öğrencinin emniyet kemeri takması sağlanacak. Servis aracı şoförü trafikte kurallara uygun ve güvenli bir sürüş gerçekleştirecek. Öğrenciler rehber personel yardımıyla araçtan indirilecek. Servis aracı şoförü öğrencileri araçtan indirdikten sonra araçta unutulan malzemeleri kontrol edecek. Öğrenciler servis aracına mevcut listeye göre kontrol edilerek alınacak.”

GPS ZATEN ZORUNLU

OKUL servislerinde kamera bulundurulması aslında UKOME’nin (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) 2013 yılında aldığı bir karar. Bu tarihten itibaren İstanbul’daki servis araçlarına dış kamera takılması zorunlu. Kararda uygulama şöyle anlatılıyor: “Servis araçlarından kamu, personel, okul servis araçlarına GPS ve dış kamera, diğer tüm toplu taşıma araçlarına ise GPS ve iç-dış kamera takılmasına ve GPS ID numaraları ile kamera kayıtlarının Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirilmesine, ayrıca kamera ve GPS sistemlerinin teknik özelliklerinin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenerek bu sisteme uygun cihazların araçlara takılmasına karar verilmiştir.”

OKULLARA KOORDİNASYON GÖREVLİSİ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 81 il valiliği ile emniyet müdürlerine, “2017-2018 Eğitim - Öğretim Döneminde Okulların Çevresinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri” konulu genelge göndererek gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Genelgede, okullara güvenlik kamerası kurulması, kameraların da “Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerine(KGYS)” entegre edilmesi istenirken, ilk kez okullarda koordinasyon görevlisi de belirlendi. Genelgede, koordinasyon görevlisi düzenlemesi şöyle anlatıldı: “Kolluk kuvvetleri personelinden ‘Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi’ görevlendirilecek. Her okulda bulunacak koordinasyon görevlisi, okul yöneticileri ile irtibatlı olacak. Birinci derecede öncelikli okullarda güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, sorumlu olduğu okul yöneticileri ile en az haftada bir, ikinci derece öncelikli okullarda güvenli eğitim koordinasyon görevlisi en az on beş günde bir, üçüncü derece öncelikli okullarda ise güvenli eğitim koordinasyon görevlisi en az ayda bir görüşme yapacak.

ÇOCUK ŞUBE’YE BİLDİRİLECEK

Görüşmede dile getirilen sorunlar ve güvenli eğitim koordinasyon görevlisince tespit edilen aksaklıklara ilişkin tutanaklar tutulacak, bu tutanaklar Çocuk Şube Müdürlükleri/ Büro Amirliklerine gönderilecek. Koordinasyon görevlilerince yapılan değerlendirmeler sonucunda, okul ve çevresindeki risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli önlemler Çocuk Şube Müdürlükleri koordinesinde alınacak.” (Fevzi KIZILKOYUN)